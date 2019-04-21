Тараз. 20 апреля. Kazakhstan Today - В результате аварии на трассе в Жамбылской области пострадали граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, передает Kazakhstan Today.

Среди 11 погибших в дорожно-транспортном происшествии 7 граждан Казахстана и 3 - Узбекистана, гражданство одного пока не установлено. В числе пострадавших, доставленных в больницы, - казахстанцы, граждане Узбекистана и Таджикистана", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

В ведомстве напомнили, что в области организована работа оперативного штаба, созданы "горячие" линии с дежурством психологов +7(7262) 513575 и +7(7262) 514167.

Проводится досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия по часть 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначен ряд экспертиз.

Напомним, что сегодня, около 5 часов утра, в Кордайском районе Жамбылской области, на 181-м километре автодороги Алматы - Ташкент, Toyota Camry столкнулась с грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения, совершил опрокидывание. В результате ДТП на месте погибли 8 человек. 32 человека были доставлены в медучреждения, где от полученных травм скончались еще 3 человека. Среди погибших и пострадавших есть граждане Узбекистана.

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