В результате драки в Шу два человека скончались

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23 октября, примерно в 21.00, в ходе совместного распития алкогольных напитков в частном доме между пятью жителями города Шу произошла ссора, переросшая в групповую драку. В результате полученных ножевых ранений два человека скончались, один мужчина оставлен в реанимационное отделение Шуской городской больницы", - сообщает Polisia.kz.
По результатам проведенных следственных действий задержан 44-летний местный житель. Принимаются меры по установлению места нахождения 34-летнего соучастника.
По данному факту начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 99 УК РК. Ведется следствие, назначен ряд судебных экспертиз. Иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению, отметили в полиции.
Напомним, что в Павлодаре массовая драка закончилась поножовщиной.