Уральск. 20 января. Kazakhstan Today - В результате ДТП на трассе Бурлин - Аксай погибли два человека, четверо травмированы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, днем 19 января водитель автомобиля ВАЗ-21093 (с российскими номерами), двигаясь в северном направлении по автодороге Бурлин - Аксай, на 28-м километре, на окраине села Пугачево, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Лада-Ларгус", который двигался в южном направлении.

"В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-21093, 1975 года рождения, и его пассажир, 1995 года рождения, скончались на месте ДТП. Пассажиры автомашины "Лада-Ларгус", 2001, 1996, 1988 и 2004 годов рождения, с различными травмами были госпитализированы", - проинформировали в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи З45 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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