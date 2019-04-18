Кокшетау. 17 апреля. Kazakhstan Today - В результате ДТП на трассе Кокшетау - Петропавловск погиб один человек, передает Kazakhstan Today.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.

"ДТП произошло 17 апреля, около 15.15, на 322-м километре недалеко от села Алексеевка Зерендинского района. Установлено, что водитель автомашины "Fiat Tempra" 1961 года рождения, двигаясь в направлении Кокшетау, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной марки "Mercedes-Benz", под управлением 23-летнего жителя Северо-Казахстанской области", - сообщили в областном департаменте полиции.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. С различными травмами в Акмолинскую областную больницу доставлен 55-летний пассажир автомашины "Fiat Tempra".

В настоящее время по данному факту возбуждено досудебное производство по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса, проводятся необходимые следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировали в пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

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