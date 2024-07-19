В результате столкновения легковушки с автобусом в Алматы погибли два человека

В ведомстве заверили, что все системы функционируют в штатном режиме

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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК сделало - Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК сделало заявление в связи с глобальным сбоем в работе операционной системы Microsoft, который вывел из строя аэропорты и IT-сервисы в ряде стран.





На данный момент сбоев в работе критических инфраструктур и государственных IT-сервисов не зафиксировано. Жалобы не поступали, все системы функционируют в штатном режиме. Министерство цифрового развития следит за ситуацией", - сообщили в ведомстве.





Ранее РИА Новости сообщило о сбоях в работе банков, операторов связи и авиакомпаний по всему миру, в частности в США, Германии и Австралии.





По информации австралийского телеканала ABC, причина связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. На этой неделе компания выпустила обновление, которое привело к сбоям в работе техники на базе Windows, - оно отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, и систему невозможно запустить должным образом", - сообщает агентство.





В CrowdStrike подтвердили, что сбой произошел из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.





Сейчас специалисты занимаются откатом обновления", - добавили в компании.





Между тем с проблемой столкнулись крупные компании, правительственные учреждения, банки и аэропорты по всему миру. Полеты из-за проблем со связью приостановили 3 американские авиакомпании - United Airlines, Delta Airlines и Allegiant Airlines, турецкая Turkish Airlines, ирландская Ryanair, индийские SpiceJet и Indigo, немецкая Lufthansa, Scandinavian Airlines, а также аэропорты Берлина, Эдинбурга, Цюриха, Праги, Схипхол в Нидерландах, аэропорт Дели и другие.





В аэропорту Алматы тоже сделали официальное заявление по поводу произошедшего.





Все хорошо. На работу аэропорта это никак не повлияло, мы работаем в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.