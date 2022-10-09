В Риддере спасатели вытащили собаку из колодца

Риддер. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере сотрудники пожарной службы спасли собаку, которая убежала от хозяина и провалилась в колодец.
О том, что собака упала в колодец, сообщила спасателям волонтер общества "Мохнатые лапки" города Риддера. Прибыв на место происшествия, на улице Семипалатинская сотрудники СПЧ-1 при помощи штурмовки спустились в колодец и благополучно достали животное.
Как оказалось, собака по кличке Рыжая убежала от хозяина и упала в люк, рассказали в ДЧС ВКО.
ДЧС рекомендует владельцам животных не оставлять без присмотра своих питомцев.
При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.