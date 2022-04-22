В Рудном массово отравились учащиеся колледжа

Фото: instagram/tipavlo.dar

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов сообщил, что после двух пожаров в школах Павлодара во всех казахстанских школах будет проведена проверка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Комментируя очередной пожар в школе Павлодара, глава МОН сообщил, что было поручение провести полную проверку всех организаций образования. Он подчеркнул, что противопожарные мероприятия должны соблюдаться, когда школу принимают в эксплуатацию, после ремонта и перед началом нового учебного года.

Обязательно должны быть акты. Я думаю, что такие справки и акты были, теперь будет проводиться расследование, которое покажет, в чем причина возгораний", - сказал Аймагамбетов журналистам после заседания сената.

Он также проинформировал, что сильно пострадавших при сегодняшнем пожаре в павлодарской школе нет, кроме учительницы, у которой больше психологическая проблема. В настоящее время ей оказывается помощь.





Напомним, крупный пожар вспыхнул в школе Павлодара сегодня утром. 576 человек эвакуировались до приезда спасателей. По последним данным, огонь распространился на площадь до 1200 квадратных метров. Пострадала учительница.





Ранее, 15 апреля, в результате пожара в павлодарской школе пострадали пятеро детей.



