Сатпаев. 24 июля. Kazakhstan Today - В Сатпаеве задержан подозреваемый в похищении 5-летней девочки, передает Kazakhstan Today.

23 июля, в 21.00, в полицию города Сатпаева обратился житель Жезказгана, который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери. В результате поисковых мероприятий, в которых принимали участие весь личный состав отдела полиции города Сатпаева и волонтеры, ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома, сообщает Polisia.kz





Местные жители едва не устроили самосуд над подозреваемым.

Ребенок сейчас обследуется в больнице. Подозреваемый задержан. Однако несколько десятков человек требуют выдать подозреваемого им. Для пресечения беспорядков на место стянуты силы правопорядка", - проинформировали в полиции.

Департаментом полиции Карагандинской области принимаются все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей города.





Также стало известно, что разъяренная толпа сожгла несколько автомобилей. По данным акимата региона, на данный момент обстановка в городе стабилизировалась.





Девочка, пропавшая вчера вечером, нашлась. В данный момент находится с мамой. Призываем граждан соблюдать спокойствие и порядок, не поддаваться ложной информации, распространяемой в сетях!" - отметили в пресс-службе аппарата акима города Сатпаев.









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