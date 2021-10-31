В Семее 14 студентов были госпитализированы из-за перцового баллона

СЕМЕЙ. 30 ОКТЯБРЯ - В Семее 14 студентов электротехнического колледжа были госпитализированы из-за распыленного перцового баллончика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Все пострадавшие жаловались на жжение в области глаз. На место были вызваны скорая помощь и полиция.
У нас при входе в общежитие охрана ведет тщательную проверку, но в этот раз, к сожалению, не удалось обнаружить баллончик, поскольку он был очень маленький, размером с палец. Его студент пронес в кармане. В 23.00 в общежитии отбой. Видимо, дождавшись, когда все заснут, в 23.30 парень нажал на кнопку баллончика, что также видно на камерах, в результате чего в общежитии поднялась паника, сами студенты начали задыхаться и выбежали на улицу. Проживающих в общежитии вывели из здания. Для студентов с покраснениями глаз вызвали скорую помощь и доставили их в больницу. Также вызвали полицию. Выяснилось, что виновником происшествия оказался студент 4-го курса нашего колледжа, в отношение которого возбуждено дело по факту мелкого хулиганства. После происшествия общежитие сразу же осмотрели, после выписки ребята вернутся в общежитие. Пострадали 14 человек, среди них в основном учащиеся медицинского колледжа. Что касается студента, мы вызвали его родителей, которые живут в Урджаре, и сейчас находятся в дороге. Молодого человека ждет также наказание в виде отчисления. Выговор получат заместитель по воспитательной работе колледжа и другие причастные сотрудники", - рассказал директор колледжа Марат Серикболулы.
В настоящее время, по словам медиков, состояние пострадавших студентов стабильное, угрозы для здоровья нет. Часть ребят уже готовится к выписке.
По данному факту в городском управлении полиции Семея начато досудебное расследование по статье "Хулиганство".