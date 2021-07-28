В Семее в здании вуза произошел крупный пожар

Фото: ДЧС

СЕМЕЙ. 27 ИЮЛЯ - Более 50 пожарных города Семея борются с крупным пожаром в здании вуза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Огонь охватил одно из помещений объекта, 1987 года постройки, трехэтажное. На место происшествия оперативно прибыли более 50 пожарных, на тушение задействовано 14 единиц техники. Очаг пожара находится в помещении библиотеки. Работают 4 звена газодымозащитной службы. Обеспечена бесперебойная подача огнетущащих средств", - сообщили в департаменте по ЧС ВКО.

В 08.05 огонь локализован предварительно на площади 150 квадратных метров.

Причина случившегося после полной ликвидации пожара будет установлена специалистами Исследовательской Испытательной пожарной лаборатории ДЧС ВКО. Жертв и пострадавших нет. На момент пожара в здании никого не было", - проинформировали в ведомстве.

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