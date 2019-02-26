Петропавловск. 25 февраля. Kazakhstan Today - В Северном Казахстане в результате пожара в частном жилом доме погиб мужчина, передает Kazakhstan Today.

"24 февраля, в 21.00, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на двух хозяев в селе Кишкениколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области. Из-за неисправности редуктора газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением мебели на площади 12 квадратных метров, без разрушений", - сообщили в пресс-службе ДЧС Северо-Казахстанской области.

Силами пожарных подразделений пожар локализован в 21.37 и ликвидирован в 21.56. В результате пожара, от полученных ожогов в карете скорой помощи скончался мужчина 1964 года рождения.

К тушению пожара были привлечены 5 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ДЧС Северо-Казахстанской области.

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