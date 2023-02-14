В шести областях Казахстана произошло аварийное отключение электроэнергии Дополнено
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 13 февраля 2023 года в 9.23 действием технологических защит аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская - Агадырь, информирует АО KEGOC.
Это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областей порядка на 600 МВт (около 10% потребления)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что противоаварийная автоматика электрических сетей АО "KEGOC" сработала в штатном режиме, благодаря чему удалось предотвратить полное погашение потребителей юга и Центрального региона Казахстана.
В настоящее время проводятся работы по полной загрузке электростанций Южного региона с целью восстановления электроснабжения отключенных потребителей. Организован выезд ремонтных бригад для обнаружения и устранения повреждения на линии электропередачи", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 13.02.2023, 11.35
Как отметили в Министерстве энергетики Республики Казахстан, аварийные отключения затронули также жителей области Ұлытау и Алматы.
Для определения места повреждения выехала специализированная бригада АО "KEGOC". Также приняты меры по дополнительной загрузке Жамбылской ГРЭС и Мойнакской ГЭС. В настоящее время ведется поэтапное подключение отключенных потребителей", - говорится в сообщении ведомства.
Дополнено 13.02.2023, 13.00
По данным Минэнерго, по состоянию на 12.00 13 февраля на ограничении в энергоснабжении суммарной мощностью 170 МВт остаются только промышленные предприятия, в том числе по: 100 МВт - ТОО "Казфосфат", 70 МВт - АО "АрселорМиттал", ТОО "Корпорация "Казахмыс".
Дополнено 13.02.2023, 17.30
KEGOC завершил аварийно-восстановительные работы на линии 500 кВ Экибастуз-Агадырь, сообщает пресс-служба компании.
На время проведения аварийно-восстановительных работ на линии 500 кВ Экибастуз-Агадырь, за счет дополнительной загрузки Жамбылской ГРЭС и Мойнакской ГЭС к 12 часам текущего дня восстановило электроснабжение отключенных потребителей мощностью порядка 500 МВт", - проинформировали в KEGOC.
Сообщается, что в 16.45 завершены аварийно-восстановительные работы, линия 500 кВ Экибастуз-Агадырь включена в работу, восстановлена нормальная схема электроснабжения потребителей Юга и Центрального региона Казахстана.