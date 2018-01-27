В Шымкенте на 8-летнего ребенка обрушилась стена во дворе дома

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
27 января 2018
  • 06
  • :
  • 10
Все области
-26º Туман
днем -15º    ночью -20º
17:00
.
Aнонс

В Шымкенте на 8-летнего ребенка обрушилась стена во дворе дома26.01.2018
Происшествия  20:57

Шымкент. 26 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте в минувшие выходные в одном из спальных районов города на 8-летнего ребенка обрушилась стена, передает Kazakhstan Today.

Шлакоблочное ограждение обрушилось на третьеклассника, когда он играл во дворе своего дома, сообщает Otyrar.kz.

"На ребенка упал шлакоблочный забор, на который, видимо, он хотел забраться. Конструкция на него упала, ребенок получил большие серьезные повреждения. К счастью, оказавшиеся рядом жильцы увидели и помогли извлечь ребенка из завалов и вызвали скорую помощь", - рассказал отец мальчика Андрей Вислогузов.

С места происшествия третьеклассника отвезли в операционную. По словам врачей, Слава попал к ним в крайне тяжелом состоянии. К счастью, сегодня школьник чувствует себя лучше.

"Состояние было тяжелым, поэтому, минуя приемный покой, мы перевели его в реанимационное отделение, где он был сразу подготовлен и прооперирован... Было произведено очищение раны, остановка кровотечения и остеосинтез костей спицами. Раны были очень загрязнены. Там были мелкие камни, песок, грязь. Сейчас состояние стабилизировалось и оценивается как средней тяжести", - рассказал ортопед-травматолог Ералы Турарбеков.

В случившемся отец мальчика обвиняет строителей. По его словам, халатное отношение к возведению подобной конструкции и приводит к печальным последствиям.

Сегодня на месте происшествия работают представители коммунальных организаций и сотрудники местного акимата. Разбирается в случившемся и полиция, которая разыскивают строителей. С ними Андрей Вислогузов намерен встретиться в суде.
Просмотров: 5756
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
26.01.2018   20:57
В Шымкенте на 8-летнего ребенка обрушилась стена во дворе дома
26.01.2018   12:14
Сбежавшую из дома девушку из Талгара после пяти месяцев поисков обнаружили в Алматы
26.01.2018   12:03
Фото: www.zakon.kz
Полицейские Павлодарской области устроили погоню за микроавтобусом с 12 пассажирами
26.01.2018   11:29
В Талдыкоргане водитель высадил девочку из автобуса из-за того, что к ней приставал пьяный мужчина
26.01.2018   11:23
Эксперты выявили ошибки врачей в деле о гибели трехлетней девочки в Караганде
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today