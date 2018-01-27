В Шымкенте на 8-летнего ребенка обрушилась стена во дворе дома

Шымкент. 26 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте в минувшие выходные в одном из спальных районов города на 8-летнего ребенка обрушилась стена, передает Kazakhstan Today.

Шлакоблочное ограждение обрушилось на третьеклассника, когда он играл во дворе своего дома, сообщает Otyrar.kz

"На ребенка упал шлакоблочный забор, на который, видимо, он хотел забраться. Конструкция на него упала, ребенок получил большие серьезные повреждения. К счастью, оказавшиеся рядом жильцы увидели и помогли извлечь ребенка из завалов и вызвали скорую помощь", - рассказал отец мальчика Андрей Вислогузов.

С места происшествия третьеклассника отвезли в операционную. По словам врачей, Слава попал к ним в крайне тяжелом состоянии. К счастью, сегодня школьник чувствует себя лучше.

"Состояние было тяжелым, поэтому, минуя приемный покой, мы перевели его в реанимационное отделение, где он был сразу подготовлен и прооперирован... Было произведено очищение раны, остановка кровотечения и остеосинтез костей спицами. Раны были очень загрязнены. Там были мелкие камни, песок, грязь. Сейчас состояние стабилизировалось и оценивается как средней тяжести", - рассказал ортопед-травматолог Ералы Турарбеков.

В случившемся отец мальчика обвиняет строителей. По его словам, халатное отношение к возведению подобной конструкции и приводит к печальным последствиям.

Сегодня на месте происшествия работают представители коммунальных организаций и сотрудники местного акимата. Разбирается в случившемся и полиция, которая разыскивают строителей. С ними Андрей Вислогузов намерен встретиться в суде.

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