В Шымкенте на 8-летнего ребенка обрушилась стена во дворе дома

Шымкент. 26 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте в минувшие выходные в одном из спальных районов города на 8-летнего ребенка обрушилась стена, передает Kazakhstan Today.
Шлакоблочное ограждение обрушилось на третьеклассника, когда он играл во дворе своего дома, сообщает Otyrar.kz
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"На ребенка упал шлакоблочный забор, на который, видимо, он хотел забраться. Конструкция на него упала, ребенок получил большие серьезные повреждения. К счастью, оказавшиеся рядом жильцы увидели и помогли извлечь ребенка из завалов и вызвали скорую помощь", - рассказал отец мальчика Андрей Вислогузов.
С места происшествия третьеклассника отвезли в операционную. По словам врачей, Слава попал к ним в крайне тяжелом состоянии. К счастью, сегодня школьник чувствует себя лучше.
"Состояние было тяжелым, поэтому, минуя приемный покой, мы перевели его в реанимационное отделение, где он был сразу подготовлен и прооперирован... Было произведено очищение раны, остановка кровотечения и остеосинтез костей спицами. Раны были очень загрязнены. Там были мелкие камни, песок, грязь. Сейчас состояние стабилизировалось и оценивается как средней тяжести", - рассказал ортопед-травматолог Ералы Турарбеков.
В случившемся отец мальчика обвиняет строителей. По его словам, халатное отношение к возведению подобной конструкции и приводит к печальным последствиям.
Сегодня на месте происшествия работают представители коммунальных организаций и сотрудники местного акимата. Разбирается в случившемся и полиция, которая разыскивают строителей. С ними Андрей Вислогузов намерен встретиться в суде.
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