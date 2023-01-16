15.01.2023, 15:02 17806
В Шымкенте горел цех по переработке макулатуры
Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента
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Шымкент. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 15 января, в 10.47 на пульт управления "101" поступила информация о пожаре в Енбекшинском районе на улице Капал батыра, сообщает пресс-служба ДЧС Шымкент.
Прибывшие первые пожарные подразделения установили, что пожар произошел в индустриальной зоне "Оңтүстік" на территории ТОО "Бумпром" по переработке макулатуры. Горел отдельно стоящий цех. Внутри находилось три тонны макулатуры, горели остатки картона. Площадь пожара составила 200 кв. м. Пострадавших и погибших нет. Пожар локализован в 12.37, ликвидирован в 13.18.
В тушении пожара были задействованы 52 человека личного состава и 14 единиц техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Шымкента.
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15.01.2023, 11:27 23006
В Алматы горят склады возле барахолки
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
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Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы горят склады возле барахолки, сообщает ДЧС города.
На месте развернут оперативный штаб по ликвидации пожара. Созданы два участка тушения, используются стволы для тушения и защиты соседних складов, протянуты магистральные линии.
На месте пожара проводится эвакуация товарно-материальных ценностей с соседних складов.
Дополнено 15.01.2023, 13.26
Силы и средства ДЧС были направлены на место пожара в 9.26. По прибытии в 9.31 пожарных расчетов происходило горение открытым пламенем и обрушение кровли.
Быстрому распространению пожара способствовала высокая горючая загрузка товарно-материальных ценностей.
Тушение осложнялось тем, что пожарный гидрант на объекте был неисправен. Обеспечена подача воды: протянуты магистральные линии от прибывших пожарных автоцистерн, организован забор воды из ближайшего пожарного водоема, задействована техника "Алматы су".
При ликвидации пожара задействовано: 91 человек личного состава, 23 единицы техники, водовоз ССА, 2 водовоза "Алматы су".
Пожар локализован в 12.42.
14.01.2023, 21:10 40256
В Туркестанской области из-за взрыва газового баллона погибла женщина
Фото: ДЧС Туркестанской области
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Туркестан. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шардара Туркестанской области в частном жилом доме произошел взрыв газового баллона, погибла женщина, сообщает пресс-служба департамента по ЧС региона.
Трагедия произошла вечером 14 января. Крыша дома, где предположительно взорвался газовый баллон, обрушилась на площади 84 квадратных метров.
До прибытия подразделений МЧС из-под завалов соседями были извлечены двое детей и доставлены в центральную районную больницу. Состояние детей уточняется. Врачи районной больницы оказывают детям медицинскую помощь.
На месте обнаружено и извлечено из-под завалов тело женщины (личность устанавливается)", - сообщили ы пресс-службе.
На месте работает личный состав департамента по ЧС. Задействована спасательная техника.
14.01.2023, 11:43 57781
На территории ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау" обрушился газоход
Фото: Depositphotos
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Темиртау. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера на территории ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло частичное обрушение газохода.
13 января на территории ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение газохода. Пострадавших нет. На работу ТЭЦ-2 данный инцидент не повлиял. Начались ремонтно-восстановительные работы", - сообщает пресс-служба компании.
Как сообщалось ранее, в отношении ТЭЦ-2 Темиртау проведена внеплановая проверка.
13.01.2023, 08:34 97391
На СТО в Актау произошел взрыв: один человек погиб, трое госпитализированы Дополнено
Фото: МЧС РК
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Актау. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате взрыва на СТО в Актау погиб один человек, трое госпитализированы.
12 января 2023 года на пульт "101" ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что в 18.20 произошел пожар на одном из СТО Актау. В ходе пожара взорвалось 6 бытовых газовых баллонов. При этом в ходе ликвидации огня пожарные с риском для жизни успели вынести еще 17 газовых баллонов", - проинформировали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Пожар ликвидирован в 18.48. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
В ходе происшествия один работник СТО (женщина) скончалась, еще трое мужчин с полученными ожогами госпитализировано в Мангистаускую областную больницу", - уточнили в МЧС.
Причина пожара устанавливается.
В ликвидации пожара участвовали 25 пожарных-спасателей, задействовано 6 единиц пожарной техники. На месте также были задействованы сотрудники Центра медицины катастроф МЧС.
Дополнено 13.01.2023, 18.25
Травматолог Мангистауской областной многопрофильной больницы (МОМБ) Самалбек Жумагулов проинформировал о состоянии пострадавших при взрыве на СТО, информирует inaktau.kz.
Двое пострадавших поступили в крайне тяжелом состоянии, без сознания, сейчас находятся на аппарате ИВЛ. Диагностированы ожоговый шок, ожоги верхних дыхательных путей, лица, шеи, верхних, нижних конечностей, спины. Еще одного перевели в отделение травматологии, его состояние стабильное, зафиксированы ожоги верхних конечностей, лица", - сообщил Самалбек Жумагулов.
По его словам, пациенты 2004, 1987, 1972 годов рождения. Пострадавшим предстоит тяжелая реабилитация. Однако пока подключать коллег из столицы мангистауские медики не планируют.
13.01.2023, 08:21 99171
В Алматы ликвидируют крупную аварию на водопроводе, подтоплено несколько улиц Дополнено
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Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ликвидируют крупную аварию на водопроводе в районе пересечения улиц Мынбаева и Ауэзова, подтоплены прилегающие улицы.
В связи с прорывом водопровода по улице Мынбаева, 49, угол Ауэзова, с 03.40 происходит подтопление прилегающих улиц, расположенных в северном направлении, в основном улица Ауэзова. Вода дошла до проспекта Райымбека, где по возможности сбрасывается в арычную сеть", - проинформировали в управлении развития коммунальной инфраструктуры.
В целях ликвидации гололедных явлений ГКП "Алматы тазалык" организована посыпка противогололедных материалов на проезжей части дорог силами 18 пескоразбрасывателей, а также тротуаров - четырьмя тротуароуборочными машинами.
Последствия аварии будут устранены в течении сегодняшнего дня. В связи с возможным образованием гололедной пленки в местах разлива воды призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров в связи с повышенным риском возникновения аварий на подтопленных участках", - сообщили в ведомстве.
Жителям города рекомендуют строить маршрут движения в обход указанных участков.
Пешеходов просим соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам", - добавили в управлении.
Дополнено 13.01.2023, 11.35
Водоснабжение ряда домов в Бостандыкском районе Алматы, прерванное из-за сбоя в работе старого магистрального трубопровода, будет восстановлено в течение нескольких часов, сообщили в ГКП "Алматы су".
Нештатная ситуация на одном из участков эксплуатируемого более 50 лет водопровода диаметра 600 мм возникла минувшей ночью. Ее последствия в экстренном порядке сейчас устраняет с помощью необходимой техники аварийная бригада ГКП "Алматы су", - рассказали в пресс-службе компании.
По предварительным данным, причина аварии - изношенность водопровода, введенного в эксплуатацию в 1972 году.
Дополнено 13.01.2023, 17.05
Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, основные магистральные водоводы, коллекторы, станции водоподготовки и канализационные очистные сооружения в городе построены в 1960-1970-х годах.
Износ водопроводных сетей в Алматы составляет 55,8%, канализационных сетей - 57,5%, степень износа части трубопроводов - 100%.
Для снижения износа и предотвращения аварийных случаев требуется ежегодная замена не менее 104 километров водопроводных, 73 километров канализационных сетей, также требуется реконструкция в части крупных водоводов и канализационных коллекторов диаметром 900 миллиметров и выше", - проинформировали в акимате.
При этом существующая инвестиционная программа обеспечивает ежегодную замену только 20-24 километров изношенных трубопроводов.
Причиной этому является низкий, несбалансированный тариф: если во всем мире поддержание состояния сетей и ремонтный фонд покрывается за счет тарифообразования и поступлений от пользователей услуг, то в случае с ГКП "Алматы су" основным инвестором является государство (уровень тарифа в Алматы один из самых низких по стране и не менялся более 8 лет - 48 тенге на 1000 литров)", - пояснили в пресс-службе.
12.01.2023, 18:08 122896
Крупный пожар ликвидирован в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ликвидирован пожар в пристройке к высотному жилому дому.
В ходе тушения спасено 2 человека, из них 1 ребенок, эвакуировано 60 человек, из них 13 детей.
В ДЧС Алматы напомнили, что пожар произошел в кухонном помещении двухэтажного кафе "Тмин", расположенного на 1-м и 2-м этажах дома, с последующим переходом огня на квартиру на 3-м этаже и частично кровлю дома.
В 16.31 пожар ликвидирован. Удалось отстоять значительную часть крыши, сам дом, коммерческие площади. Общая площадь пожара составила 310 кв. м. Жители поврежденной огнем квартиры будут размещены в гостинице. Все эвакуированные жители находятся в прибывших для обогрева автобусах. Причина пожара устанавливается", - сообщили в департаменте.
Ранее сообщалось, что в Алматы по повышенному рангу тушат пожар в жилом доме на проспекте Абая. По данным ДЧС, локализовать возгорание удалось в 15.58.
12.01.2023, 15:11 128366
В Алматы по повышенному рангу тушат пожар в жилом доме Дополнено
В ходе разведки и тушения пожара спасена женщина
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по повышенному рангу тушат пожар в жилом доме на проспекте Абая, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуация города.
12 января в 14.31 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу по адресу: Алмалинский район, проспекте Абая, 89. Первые расчеты при приближении передавали о черном густом дыме", - проинформировали в пресс-службе.
Звенья газодымозащитной службы проводят разведку на наличие людей.
Развернута работа штаба, на оцепление улицы Абая (предварительно северная сторона) задействовано ДП", - информирует пресс-служба.
Позже в департаменте сообщили, что с северо-западной стороны развернута пожарная автолестница.
В ходе разведки и тушения пожара спасена женщина при помощи спасательного колпака. Ликвидация пожара контролируется при помощи системы видеомониторинга мест массового скопления людей", - добавили в ДЧС.
Дополнено 12.01.2023, 16.16
По данным ДЧС Алматы, пожар локализован в 15.58.
Ранее сообщалось, что в Костанае во время пожара в многоэтажке эвакуирован 51 человек.
12.01.2023, 10:51 120921
В Талдыкоргане оштрафовали родителей школьниц, избивших сверстницу
Автор видео - 19-летний знакомый несовершеннолетних девушек также привлечен к адмответственности
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Талдыкорган. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане родители школьниц, обвиненных в избиении подруги-сверстницы, предстали перед судом. Решением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних области Жетісу каждая семья оштрафована на 20 МРП, что составило 69 тысяч тенге.
Административное производство по статье КоАП "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" в отношении правонарушительниц пока продолжается. Бабушка потерпевшей школьницы, которая вначале отказалась от подачи заявления, вчера все же написала в городскую полицию официальное обращение, информирует Polisia.kz.
Девушку госпитализировали в больницу на лечение и медобследование. По факту назначены необходимые экспертизы. Полиция также проверяет другие факты относительно участников конфликта.
Автором видео оказался 19-летний знакомый несовершеннолетних девушек, которого также привлекли к адмответственности. Действия несовершеннолетних правонарушительниц рассматривает специально созданная комиссия в составе работников органов образования и правоохранителей. Кроме того, аналогичные штрафные санкции наложены на родителей еще одной несовершеннолетней, разместившей в соцсетях видеообращение с нецензурной бранью. Также в отношении самой девушки собран материал по статье КоАП "Мелкое хулиганство".
Напомним, 9 января три несовершеннолетние жительницы Талдыкоргана избили сверстницу в одной из квартир. Видеозапись попала в соцсети.
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