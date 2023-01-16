В Шымкенте горел цех по переработке макулатуры   

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Шымкент. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 15 января, в 10.47 на пульт управления "101" поступила информация о пожаре в Енбекшинском районе на улице Капал батыра, сообщает пресс-служба ДЧС Шымкент.





Прибывшие первые пожарные подразделения установили, что пожар произошел в индустриальной зоне "Оңтүстік" на территории ТОО "Бумпром" по переработке макулатуры. Горел отдельно стоящий цех. Внутри находилось три тонны макулатуры, горели остатки картона. Площадь пожара составила 200 кв. м. Пострадавших и погибших нет. Пожар локализован в 12.37, ликвидирован в 13.18.





В тушении пожара были задействованы 52 человека личного состава и 14 единиц техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Шымкента.



