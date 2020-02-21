В Шымкенте из воинской части ушел солдат с арсеналом оружия

Шымкент. 20 февраля. Kazakhstan Today - Солдат самовольно покинул воинскую часть вблизи города Шымкента с арсеналом оружия, передает Kazakhstan Today.

В одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкента младший сержант по контракту А. Балгынбай, находясь в составе дежурной смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части. В то же время в комнате хранения оружия обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия", - говорится в сообщении Министерства обороны РК.

Силами правоохранительных органов и военной полиции принимаются все необходимые оперативно-розыскные меры по поиску и задержанию военнослужащего и пропавшего оружия, а также проводятся мероприятия по обеспечению безопасности.

По информации портала Otyrar , в рассылаемой в социальных сетях фотографии служебного донесения, сообщалось о том, что 20 февраля военнослужащий контрактной службы воинской части 10216 Абылай Балгынбай, 1995 года рождения, находясь на боевом дежурстве, незаметно вытащил ключи, отключил сигнализацию и вынес с территории воинской части АК-74 - 30 единиц, 9 мм ПМ - 27 единиц, патроны АК - 420 единиц, патроны к ПМ - 48 единиц, травматический ПМ - одна единица.

В пресс-службе главной военной прокуратуры пояснили, что возбуждено уголовное дело по факту пропажи оружия. Заместитель начальника Шымкентского гарнизона Ермек Шалбаев подтвердил информацию.

Введен план "Перехват". В районе воинской части сосредоточены силы военных и полиции.

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