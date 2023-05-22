В Шымкенте люди застряли на большой высоте из-за поломки аттракциона  

Фото: ELITAR.KZ

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Шымкент. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В шымкентском парке люди застряли на большой высоте из-за поломки аттракциона "Байтерек", сообщает - В шымкентском парке люди застряли на большой высоте из-за поломки аттракциона "Байтерек", сообщает ELITAR.KZ





Байтерек" поднимает желающих на большую высоту, а затем начинает вращаться. Но в эти выходные отдыхающие незапланированно зависли в воздухе на 20 минут, пока сотрудники пытались разобраться с поломкой.





Мы сидели наверху около 20 минут, далее нас начали спускать, но не до конца, так как аппарат работал некорректно. Мы, жители города, просим, чтобы все закрыли на техобслуживание и осмотр детально и технику безопасности чтобы соблюдали", - рассказал житель мегаполиса Роман.





По словам парня, многие начали паниковать - люди испугались за свои жизни. К слову, после того как люди оказались на земле, возвращать деньги билетеры отказались.





Отметим, это не первое ЧП в парке аттракционов. В мае 2021 года 17-летний подросток сорвался с аттракциона в Шымкенте и скончался на месте до приезда скорой. В сентябре того же года на одном из аттракционов парка от сердечного приступа скончался 55-летний мужчина.



