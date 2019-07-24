В Шымкенте обнаружено тело 4-летней девочки

Шымкент. 22 июля. Kazakhstan Today - В Шымкенте, в районе МЖК, рядом с улицей Застенной, обнаружено тело 4-летней девочки, передает Kazakhstan Today.

В августе ей должно было исполнится 4 года. Тело малышки увезли на судмедэкспертизу, сообщает портал Otyrar.kz

По словам близкой родственницы Айжаркын Айтбаевой, она пришла в дом матери и отца ребенка в районе трех часов дня. Девочки дома не было, что обеспокоило Айжаркын. Она отправилась на поиски ребенка, через два часа, так и не найдя ребенка, обратилась к участковому и уже вместе с ним продолжила поиск. В одном из заброшенных гаражей они и нашли бездыханное тело ребенка.

По словам Айжаркын, нижнего белья на девочке не было, а лицо имело синий оттенок. Прибежавший на место происшествия отец забрал тело ребенка и отнес домой. Уже оттуда его на экспертизу забрали криминалисты.

Отрабатывается несколько версий, в том числе убийство. Подозреваемых и возможных свидетелей доставляют в отдел полиции. Криминалисты взяли отпечатки пальцев с пивных бутылок и баклажек.

Район считается одним из криминогенных в Шымкенте, а заброшенные гаражи как магнитом притягивают деклассированные элементы: бомжей, наркоманов и алкоголиков", - пишет портал.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства