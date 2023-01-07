В Шымкенте ощущались подземные толчки силой 2-3 балла

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Шымкент. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 5 января 2023 года в 20.25 зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 859 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.





Энергетический класс землетрясения составил 14,4. Магнитуда MPV 6,6. Координаты эпицентра 37.09° с.ш. 70.75° в.д. Глубина 200 км.





Сообщается, что по шкале МSК-64 землетрясение ощущалось в Шымкенте силой 2-3 балла.





Кроме того, 6 января в 01.54 зарегистрировано землетрясение магнитудой MPV 4,5 в 746 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.





В 04.45 6 января произошло еще одно землетрясение в 995 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 36.70° с.ш. 68.92° в.д. Глубина 100 км.





Сведений об ощутимости нет.





Ранее, 5 января в 19.03, сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 387 км на юго-запад от Алматы на границе Кыргызстана и Китая магнитудой 4,9. Также 5 января в 14.14 произошло землетрясение в 345 км на юг от Алматы на территории Китая. Магнитуда MPV составила 3,9.