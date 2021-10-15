В Шымкенте пенсионерку будут судить за побои первоклассника

ШЫМКЕНТ. 14 ОКТЯБРЯ - В Шымкенте пенсионерка, заступаясь за своего внука, ударила первоклассника по лицу. Теперь ей предстоит предстать перед судом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В социальных сетях распространяется видео, на котором пожилая женщина в кабинете школы бьет первоклассника по лицу. Инцидент произошел в августе этого года, когда ученики находились на подготовительных занятиях. Между первоклассниками возникла ссора, и один из них пожаловался на своего одноклассника бабушке. Та ворвалась в кабинет, стала кричать на мальчика и сильно ударила его по лицу. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. По словам директора школы, учитель не успел остановить агрессивную пожилую женщину, пишет Otyrar.kz
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Учитель запретила женщине заходить в кабинет, но та ее не послушала, проникла внутрь и нанесла мальчику удар. Мы даже не успели отреагировать. У ребенка на лице остался след. Я думаю, это из-за того, что у ней было кольцо на пальце", - рассказал директор школы "Жас Дарын-2" Пернебай Беделов.
После случившегося прошло два месяца, но агрессор до сих пор не понесла наказания. Мать пострадавшего мальчика написала заявление в полицию, пояснив, что нападавшая даже не извинилась. Она уверяет, что пожилая женщина, распускающая руки, может уйти от наказания.
Там была и мама того мальчика, и бабушка. Последняя его ударила. После удара у моего сына на лице был синяк, кровоподтеки, сейчас уже все заживает, но в первое время он даже спать не мог от стресса. Сейчас сын всего боится, а эта женщина даже не извинилась. Я думаю, что они уйдут от ответственности, потому что в органах работают. Они сами сказали: "У нас времени нет, чтобы к тебе приехать, мы в органах работаем", - сказала Жанар Жаппаркулова.
В департаменте полиции пояснили, что женщине вменяют статью "Побои". И только накануне, после двух месяцев расследования, дело передано в суд. Пожилой женщине грозит штраф около 30 тысяч тенге или арест до 10 суток. Учитывая возраст обидчика, суд, скорее всего, обяжет выплатить штраф.
Пострадавшего первоклассника родители перевели в другую школу.
В Туркестанской области 21-летнего парня убило током
14.10.2021, 20:56 22303
Фото: otyrar.kz
ТУРКЕСТАН. 14 ОКТЯБРЯ - В селе Верхнее Каскасу 21-летний Азамат собирал с другом яблоки в огороде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Молодой человек задел железную лестницу и внезапно упал. Родные пытались оказать первую помощь, но им это не удалось, сообщает otyrar.kz
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По словам отца погибшего, лестница оказалась в опасной близости с электропроводами. Сельчане неоднократно обращались в акимат с просьбой заменить или поднять высоковольтную линию, так как она находится всего в четырёх метрах над землей.
В местном акимате в трагедии винят самих жителей.
Сначала были построены столбы, затем сельчане возвели свои дома и пристройки, и столбы оказались на территории их домов. Не все, конечно, так сделали, но многие", - сказал заместитель акима сельского округа Меиржан Дуйсебаев.
По словам заместителя акима, в 2022 году в селе установят 30 новых столбов.
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В Алматы цистерны с горючей жидкостью сошли с рельсов
14.10.2021, 20:31 25705
АЛМАТЫ. 14 ОКТЯБРЯ - 14 октября, в 17.53, к железнодорожным путям в Турксибском районе были направлены две единицы техники, 12 человек личного состава Службы пожаротушения и Аварийно-спасательной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Произошел сход колесных пар без опрокидывания цистерн. Розлива легковоспламеняющихся жидкостей и возгораний не произошло. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.
Водитель автобуса сбил мопедиста в Алматы
14.10.2021, 15:49 43498
АЛМАТЫ. 14 ОКТЯБРЯ - В Алматы задержан водитель автобуса, который сбил мопедиста и скрылся с места ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
14 октября, в 09.00, водитель автобуса допустил столкновение с мопедом, вследствие чего водитель мопеда упал. После столкновения водитель автобуса скрылся с места ДТП", - сообщили в ДП Алматы.
Водитель мопеда от госпитализации отказался.
Водитель автобуса найден и доствлен к месту ДТП для оформления.