28.07.2024, 13:22 49201
В Шымкенте потушили загоревшиеся мешки с серой
Фото: МЧС РК
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Шымкент. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте потушили загоревшиеся вчера мешки с серой на территории индустриальной зоны "Ордабасы", сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Силами МЧС пожар ликвидирован полностью. Причина устанавливается", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что пожарные тушили загоревшиеся мешки с серой с субботы.
Информации о пострадавших не поступало", - добавили в МЧС.
Напомним, пожар начался днем 27 июля. Для его тушения привлекли пожарный поезд. По данным ДЧС Шымкента, с места пожара 10 человек обратились за медпомощью с признаками ожогов и отравления.
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29.07.2024, 14:01 3801
Четыре подростка попали в реанимацию из-за взрыва газа в Кызылорде
Фото: ДЧС Кызылординской области
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Кызылорда. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Утечка газа и дальнейший взрыв в частном доме произошли в Кызылорде вчера вечером, пострадали четверо несовершеннолетних, сообщили в ДЧС Кызылординской области.
28 июля в 19.56 в одном из частных домов микрорайона Аль-Фараби произошел взрыв газа из-за его утечки.
По данным ДЧС области, взрыв произошел без возгорания.
Пострадали 4 подростка. В настоящее время они находятся в реанимационном отделении детской больницы", - сказано в сообщении ведомства.
29.07.2024, 09:13 15006
В Алматинской области загорелся крупный склад
Фото: МЧС РК
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Конаев. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Алматинской области потушили крупный пожар на складе стройматериалов в Карасайском районе, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сегодня в Карасайском районе в одном из складских помещений произошло горение стройматериалов на площади 273 квадратных метра", - рассказали в МЧС.
Отмечается, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте около суток тушили загоревшиеся мешки с серой.
27.07.2024, 12:25 94291
Землетрясение в Костанайской области: в ДЧС прокомментировали ситуацию Дополнено
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Костанай. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Костанайской области, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 9.54 в 21 километре к юго-востоку от Рудного, информирует Казахстанский национальный центр данных.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщили, что обстоятельства уточняются.
На место выехали сотрудники ДЧС региона", - проинформировали в ведомстве.
Дополнено 27.07.2024, 16.13
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области сообщили, что в селе Белозерка, где ранее центр данных ИГИ НЯЦ РК зафиксировал землетрясение, толчков неизвестного характера не зарегистрировано.
При опросе местных жителей также толчки не зарегистрированы. Пострадавших нет", - заявил исполняющий обязанности начальника УЧС города Рудного Ерлан Бисен.
Ранее в Казахстане был принят комплексный план развития сейсмологической отрасли.
26.07.2024, 14:08 147766
Семь полицейских уволили после смертельного ДТП с велосипедистом в Актобе
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области семь полицейских были уволены после смертельного ДТП, совершенного пьяным сотрудником полиции, сообщили в ДП региона.
Проведена служебная проверка, по результатам которой семь ответственных сотрудников, в том числе непосредственные руководители, освобождены от занимаемых должностей", - уточнили в департаменте.
Ранее в ДП полиции сообщали, что авария произошла по вине пьяного водителя.
Установлено, что 23 июля примерно в 00.50 водитель автомашины KIA, двигаясь по объездной дороге в районе п. Акжар-1, допустил наезд на велосипедиста с пассажиром", - рассказали в полиции.
Полицейского арестовали, в отношении него возбуждено уголовное дело.
26.07.2024, 08:52 164546
На Алаколе совершил жесткую посадку дельтаплан, пострадали два человека
Фото: МЧС РК
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Акши. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет гражданской авиации проведет расследование по факту жесткой посадки дельтаплана в селе Акши области Жетысу, в результате которой пострадали два человека.
25 июля 2024 года в селе Акши Алакольского района области Жетысу в 17.15 совершил жесткую посадку дельтаплан. Жертв нет. Пострадали два человека", - проинформировали в пресс-службе КГА.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу. По данному авиационному происшествию будет проведено расследование.
25.07.2024, 20:40 194471
В ЗКО произошел массовый падеж скота
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Уральск. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Территориальный департамент Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК проводит проверку относительно публикации в социальных сетях о массовом падеже домашнего скота, сообщает пресс-служба МСХ РК.
Автор высказывает предположение, что причиной тому послужила вспышка инфекционного заболевания. При этом местное население, по его словам, утверждает, что мелкий рогатый скот ослаб вследствие длительных дождей. По данному поводу сообщаем, что c 06.00 24 июля в селе Казталов прошел сильный дождь. В тот же день пастух не смог отогнать овец обратно в село и оставил МРС в зимовке Мышым сельского округа Казталов. В ночь на 25 июля 38 овец и коз пали", - сообщили в Минсельхозе.
В ведомстве добавили, что в тот же день работники ветеринарной службы утилизировали павших животных в скотомогильнике. Для исключения особо опасных заболеваний были отобраны патологические материалы от двух павших овец и одного козла и направлены в областную ветеринарную лабораторию КВКН МСХ РК.
Результаты будут готовы предположительно 5 августа. Эпизоотическая ситуация находится под контролем ветеринарной службы данной территории", - сообщили в МСХ.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте и Туркестанской области у крупного и мелкого рогатого скота выявили бруцеллез.
В Шуском районе Жамбылской области почти 500 голов скота погибло из-за сильного дождя.
25.07.2024, 17:49 198281
В Костанайской области имама уволили за вождение в нетрезвом виде
Фото: Depositphotos
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Костанай. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области имама уволили за вождение в нетрезвом виде, сообщает Духовное управление мусульман Казахстана.
Бахытбек Тажимбет, действовавший недостойно священнослужителя ДУМК, был уволен с должности главного имама Костанайской области", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Костанайской области главный имам был арестован за вождение в нетрезвом виде.
25.07.2024, 17:00 200316
Автобус упал в воронку: найдено тело четвертого погибшего
Фото: МЧС РК
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Павлодар. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области найдено тело четвертого погибшего, который вместе с автобусом провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В ходе деблокирования грунта с помощью ковша экскаватора на глубине 75 метров было обнаружено тело водителя и передано на экспертизу", - проинформировали в ведомстве.
В министерстве отметили, что поисково-спасательные работы велись круглосуточно и с большим риском.
Постоянно осыпалась горная порода и грунт. В работах было задействовано более 200 сотрудников различных служб. Было разработано и вывезено более 180 тысяч тонн горной массы. Это позволило малогабаритному экскаватору спуститься к предполагаемому месту нахождения автобуса и начать работы. С кромки воронки проводилось наблюдение за движением и падением грунта и горной породы", - добавили в МЧС.
Напомним, в январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
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