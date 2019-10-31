В Шымкенте произошла перестрелка

Шымкент. 30 октября. Kazakhstan Today - Возле одного из кафе Шымкента произошла перестрелка, передает Kazakhstan Today.

По данным портала Otyrar.kz , в Городскую клиническую больницу Шымкента №1 поступили сразу четверо пострадавших, у всех четверых врачи диагностировали множественные огнестрельные ранения брюшной полости. Пострадавшие 1989, 1987, 1996, 1984 годов рождения. Причина экстренной госпитализации - "огнестрельное дробовое ранение брюшной полости с множественным повреждением толстого и тонкого кишечника".

Как сообщили в прокуратуре, "29 октября, примерно в 17.35, на пульт ЦОУ ДП Шымкента поступило сообщение о том, что в Шымкенте по адресу: улица Аргынбекова, 9/7, возле кафе "Сундет", произошла перестрелка".

По предварительным данным, один человек скончался на месте и еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

На место выехали СОГ УП Абайского района, прокурор района, первым заместитель прокурора Шымкента.

С места происшествия изъяты два пистолета Макарова, один травматический пистолет, охотничье ружье и ружье "Сайга", 12 гильз.

На стоянке обнаружены два автомобиля: "Тойота" 70-й модели и внедорожник "Лексус RX 350".

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