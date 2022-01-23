В Шымкенте рабочий погиб из-за обрушения бетонного потолочного перекрытия

АЛМАТЫ. 23 ЯНВАРЯ - В горах Алматы казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ МЧС РК" 23 января 2022г. в 16 час 01 мин 45 сек Алматинского времени (23 января 2022г. в 10 час 01 мин 45 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении ведомства.

Эпицентр землетрясения был расположен в 9,9 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.0. Магнитуда MPV 3.1. Координаты эпицентра 43.11° с.ш. 76.90° в.д.

Глубина 10 км. Сведения по ощутимости - по шкале МСК -64 в ущелье Алма-Арасан - 2 балла

На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная, уточнили в ДЧС Алматы. Звонков на линию 112 и 101 от жителей не поступало.

По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях, деформации, просадки и образовании трещин не было выявлено.