В Шымкенте скорая помощь перевернулась при столкновении с BMW, пострадали три человека

Шымкент. 19 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте три человека пострадали в серьезном ДТП с участием машины скорой помощи, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла около двух часов ночи 19 августа на пересечении улиц Толстого и Орынбаева (бывшая Гоголя), пишет Otyrar.KZ

Реанимобиль возвращался на станцию по главной дороге. В нем был водитель и фельдшер. В этот момент в бок скорой врезался BMW. В момент аварии в нем находился только водитель.

Удар оказался такой силы, что машина скорой помощи опрокинулась на бок.

Серьезные травмы получил фельдшер, его госпитализировали. В ДТП пострадали и оба водителя.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и медики. Пришлось вызывать и специалистов департамента по ЧС. После столкновения легковушка врезалась в газопровод.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства