Система Orphus

В Шымкенте скорая помощь перевернулась при столкновении с BMW, пострадали три человека

19.08.2020, 14:38 6022
В Шымкенте скорая помощь перевернулась при столкновении с BMW, пострадали три человека
Шымкент. 19 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте три человека пострадали в серьезном ДТП с участием машины скорой помощи, передает Kazakhstan Today. 
 
Авария произошла около двух часов ночи 19 августа на пересечении улиц Толстого и Орынбаева (бывшая Гоголя), пишет Otyrar.KZ
 
Реанимобиль возвращался на станцию по главной дороге. В нем был водитель и фельдшер. В этот момент в бок скорой врезался BMW. В момент аварии в нем находился только водитель.
 
Удар оказался такой силы, что машина скорой помощи опрокинулась на бок.
 
Серьезные травмы получил фельдшер, его госпитализировали. В ДТП пострадали и оба водителя.
 
На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и медики. Пришлось вызывать и специалистов департамента по ЧС. После столкновения легковушка врезалась в газопровод.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая