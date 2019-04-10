В Шымкенте врачам скорой удалось реанимировать 11-месячного ребенка, захлебнувшегося водой при купании

Шымкент. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Шымкенте врачи скорой медицинской помощи реанимировали 11-месячного ребенка, который чуть не утонул в ванне, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел в одном из частных жилых домов города. Как стало известно, мама решила искупать ребенка, но во время водных процедур малыш захлебнулся и едва не утонул. Женщина немедленно вызвала скорую помощь, пишет Otyrar.kz

31 марта 2019 года, в 15.54, на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов о том, что утонул 11-месячный ребенок. Вызов был передан бригаде №8 в составе врача С. Сайдмуродова и фельдшера. При вызове бригады СМП мать заявила, что она обратилась к нам с жалобой на то, что ребенок не дышит. При осмотре ребенок был без сознания, не дышал, у него не ощущалось сердцебиение. Незамедлительно были проведены реанимационные мероприятия.

Через три минуты жизненные показатели ребенка улучшились. У малыша восстановилось дыхание и забилось сердце. После реанимационной помощи его доставили в городскую детскую больницу.

По данным портала, в больнице ему была оказана экстренная медицинская помощь, в течение шести дней он получал лечение и был выписан домой вместе с матерью.

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