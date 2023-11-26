В Шымкенте в результате прорыва канализации разрушился частный дом

Фото: otyrar.kz

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Шымкент. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Онтустик пострадали от ночного потопа, сообщает - Жители микрорайона Онтустик пострадали от ночного потопа, сообщает otyrar.kz





По словам Людмилы Панкратовой, вода стала прибывать стремительно. 74-летнюю женщину на ночь приютила соседка, а на утро выяснилось, что в доме пенсионерки обрушилась стена, полы и двор заполнены вязкой, скользкой грязью, дом пошел трещинами. Женщина говорит, не знает, как жить дальше.





Дома соседей Людмилы Панкратовой находятся выше, и постройки выдержали натиск потока. Но дворы залиты грязью, зловонный запах разносится на несколько метров.





Как выяснилось, недалеко от домов, пострадавших во время проливного дождя, прорвало канализацию. Здесь ведутся ремонтные работы. Как рассказали в ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", авария произошла на старом коллекторе, которому больше 60 лет. По словам гендиректора компании, изношенность сетей водоотведения составила 77%. При этом генеральный директор ТОО Анарбек Орман заверил, что жалобы местных жителей на подтопления будут рассмотрены.