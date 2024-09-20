В СКО мать подозревают в нанесении ножевого ранения дочери из-за невыполненного домашнего задания

Фото: скриншот из видео полиции

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Алматы. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы обеспокоена участившимися авариями с мопедами. Более 1,5 тысячи мопедов водворили на штрафстоянки Алматы с начала года, - Полиция Алматы обеспокоена участившимися авариями с мопедами. Более 1,5 тысячи мопедов водворили на штрафстоянки Алматы с начала года, сообщает Polisia.kz.





В Алматы по-прежнему набирают популярность средства индивидуальной мобильности - мопеды, самокаты, скутеры и т.п. Но, к сожалению, управляя данным видом транспорта, большинство водителей не соблюдают элементарные правила дорожного движения или просто их игнорируют. Тем самым они создают аварийные ситуации на дорогах, которые зачастую приводят к трагическим последствиям или травмам людей. Одна из таких аварий, произошедшая накануне, привела к гибели 19-летнего юноши, управлявшего мопедом", - сказал командир полка патрульной полиции Оралбек Ахимов.





По его данным, с начала этого года в Алматы было совершено 523 ДТП с участием мопедов, в результате которых 535 человек травмированы, 11 - погибли. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечено свыше 19 тысяч пользователей мопедов. На специализированную штрафную стоянку водворено более 1,5 тысячи мопедов.





В полиции призывают водителей мопедов соблюдать все требования правил дорожного движения и проявлять осторожность.