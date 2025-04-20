19.04.2025, 09:43 15716
В СКО ограничили въезд в поселок Заречный из-за перелива
На месте организовано круглосуточное патрулирование
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Петропавловск. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с переливом воды через дорогу в поселке Заречный для обеспечения безопасности принято решение временно ограничить въезд для всех видов автотранспорта, сообщает пресс-служба акимата СКО.
На месте организовано круглосуточное патрулирование.
Для удобства жителей поселка организован подвоз на вахтовках. График движения: ежедневно с 6.30 до 20.00.
15 апреля на заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил о неэффективности принимаемых мер при паводках в Акмолинской области.
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19.04.2025, 13:06 12176
Проводник поезда Алматы-Ташкент спас жизнь ребенку
У ребенка начались судороги
Фото: КТЖ
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Ташкент. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во время поездки поезда №001 сообщением Алматы-Ташкент проводник спас жизнь девятилетнему мальчику, которому внезапно стало плохо в пути. Благодаря оперативным действиям удалось избежать трагедии, сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".
На станции Келес, во время погранично-таможенного досмотра, у Ярослава Ч. резко ухудшилось самочувствие. Мальчик ехал в Ташкент с мамой на лечение. У ребенка начались судороги и ситуация требовала немедленной медицинской помощи.
Проводник поезда Куатбек Дауылбаев, заметив резкое ухудшение состояния ребенка, незамедлительно оказал первую медицинскую помощь. Он предотвратил западение языка, аккуратно зафиксировал голову мальчика в безопасном положении и обеспечил проходимость дыхательных путей. Благодаря его грамотным действиям удалось стабилизировать состояние ребенка и спасти ему жизнь.
Начальник поезда оперативно вызвал скорую помощь на ближайшую станцию. К моменту прибытия состава на станцию Келес медицинская бригада уже ожидала поезд. Ярослав был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение Ташкента.
19.04.2025, 12:19 13346
Детская футбольная команда попала в ДТП по пути в Астану: один человек погиб
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 18 апреля, на трассе Астана - Ерейментау - Шидерты произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса, пытаясь обогнать грузовик, допустил опрокидывание. В салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер. Дети ехали из Павлодара в Астану на соревнования.
В результате аварии на месте скончался тренер. Дети доставлены в медицинское учреждение и находятся под наблюдением врачей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия. Руководители частной спортивной школы, отправившие своих воспитанников на соревнования, не уведомили сотрудников полиции, в связи с чем сопровождение патрульными нарядами не проводилось. По данному факту проводится проверка", - рассказали в департаменте полиции.
17.04.2025, 15:26 34676
В Астане 16 человек обратились к врачам после посещения одного из столичных ресторанов
Фото: pixabay.com
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане 16 человек обратились к врачам после посещения одного из столичных ресторанов, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Астаны.
По отравлению в ресторане "Коктем" в приемный покой ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата Астаны обратились 10 пациентов с острым гастроэнтеритом. 9 пациентов были госпитализированы для проведения необходимого обследования и оказания медицинской помощи. 1 пациент отказался от госпитализации и был отпущен с соответствующими рекомендациями по амбулаторному лечению. На сегодняшний день состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Пациенты находятся под наблюдением, получают необходимое лечение", - заверили в управлении.
Кроме того, в отделение многопрофильной городской детской больницы № 3 обратились 6 пациентов с клиническими признаками острой кишечной инфекции.
На сегодняшний день состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Пациенты находятся под наблюдением, получают необходимое лечение", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в марте в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступило 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования "Нурай".
Позже число пострадавших увеличилось. Также среди госпитализированных оказался трехмесячный малыш. Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса назвала причину массового отравления.
16.04.2025, 14:41 48601
Злоумышленники сообщили о готовящихся терактах в школах Семея
В полиции опровергли распространяющуюся информацию
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Семей. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Абайской области опровергли сообщения о готовящихся терактах в школах Семея.
В чатах и мессенджерах распространяется ложная информация о якобы готовящихся терактах в школах. Сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности и направлены на создание паники среди населения", - говорится в сообщении полиции.
Полицейские призывают граждан сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и доверять исключительно официальным источникам информации.
Особо обращаем внимание, что распространение заведомо ложной информации о терактах - уголовно наказуемое деяние. В соответствии с законодательством, за подобные действия предусмотрено наказание в виде штрафа до 18 миллионов тенге либо лишения свободы на срок до пяти лет", - предупредили в областном ДП.
16.04.2025, 11:39 50966
Движение для всех видов транспорта закрыли из-за размыва дороги в Восточном Казахстане
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Усть-Каменогорск. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Движение для всех видов транспорта закрыли из-за размыва дорожного полотна на трассе Усть-Каменогорск - Алтай в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-службе департамента полиции региона.
На 56-м километре произошел размыв дорожного полотна, в связи с чем движение временно закрыто для всех видов транспорта. В настоящее время на месте работают экипажи патрульной полиции, которыми обеспечивается безопасность дорожного движения, а также охрана общественного порядка. Уважаемые жители и гости области, просим вас с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать меры предосторожности", - заявили в ДП.
Напомним, в марте на двух республиканских трассах в Казахстане было введено ограничение движения.
15.04.2025, 15:42 67046
В Алматы по повышенному рангу тушат пожар на складе Дополнено
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные по повышенному рангу тушат возгорание на складе в микрорайоне Самгау, сообщили в ДЧС города.
По информации ведомства, 15 апреля в 14.48 пожарные по повышенному рангу были направлены на тушение склада в Алатауском районе города.
Установлено горение открытым пламенем склада, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды", - проинформировали в ДЧС.
Также для борьбы с огнем спасатели задействовали пожарный автопоезд МЧС.
На месте развернута работа штаба, создано несколько участков тушения пожара.
В целях безопасности полицейские оцепили участок. На месте находятся экстренные службы взаимодействия, добавили в ДЧС.
Дополнено 15.04.2025, 16.05
К настоящему времени пожар локализован на площади 1400 квадратных метров.
Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня на соседние склады. Пострадавших нет", - отметили в МЧС РК.
15.04.2025, 13:23 69036
Крупный степной пожар локализовали в ВКО
Фото: МЧС РК
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Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный пожар площадью 2 тыс. га локализовали в Восточно-Казахстанской области, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Горящий сухостой тушили с помощью вертолетов. Было сброшено более 90 тонн воды. Пострадавших нет.
Предварительная площадь пожара составила 2000 га.
Напомним, в Зайсанском районе ВКО загорелись камыш и сухостой. Тушение осложнялось сильным ветром.
Всего с начала года на территории государственного лесного фонда страны зарегистрировано 25 возгораний на общей площади свыше 4,4 тысячи гектаров.
Напомним, 4 апреля в Абайской области произошло возгорание сухой травы. Порывистый ветер до 26 метров в секунду способствовал быстрому распространению огня - степной пожар частично перешел в лесной массив Морозовского филиала ГЛПР "Семей орманы".
В тот же день загорелась трава в Павлодарской области. Площадь пожара составила 20 гектаров.
Сегодня на заседании правительства, посвященном подготовке к пожароопасному периоду, премьер-министр РК Олжас Бектенов раскритиковал действия лесных учреждений во время пожаров, заявив, что сотрудники лесных учреждений не проинформировали о случившемся профильные ведомства. Он поручил провести расследование с вынесением наказаний.
15.04.2025, 12:25 65531
Магнитные бури обрушатся на Землю
В пике ожидаются бури второго уровня
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Москва. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Магнитные бури обрушатся на Землю 16 апреля из-за выброса двух солнечных протуберанцев, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
На данный момент отрыв и уход от Солнца в сторону Земли обоих волокон подтвержден наблюдениями и моделями. Солнечное вещество, согласно расчетам, придет к Земле в ночь с 15 на 16 апреля", - проинформировали в лаборатории.
Сообщается, что общая продолжительность геомагнитных возмущений ожидается почти сутки.
Пик, согласно расчетам, придется на вторую половину дня. В пике ожидаются бури второго уровня. Можно заметить также, что конфигурация межпланетного магнитного поля сейчас благоприятна для полярных сияний. Предварительно выставлены одни из самых высоких за последние месяцы вероятностей как в ночь со вторника на среду, так и в ночь со среды на четверг - основной сценарий", - добавили в лаборатории солнечной астрономии.
Напомним, в феврале на Солнце произошла самая мощная в 2025 году вспышка.
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