В СКО сельчанин заразился сибирской язвой

ПЕТРОПАВЛОВСК. 27 АВГУСТА - Работник одного из ТОО в селе Горьковское Северо-Казахстанской области обратился в Акжарскую центральную районную больницу с жалобой на небольшую язву на руке, покрывшуюся черной корочкой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Исследование показало наличие ДНК сибирской язвы в пробах, сообщает Петропавловск.news

Заместитель руководителя управления ветеринарии Северо-Казахстанской области Олжас Болыспаев подтвердил, что житель села Горьковское Акжарского района участвовал в разделке и транспортировке мяса крупного рогатого скота. Убой проводился работниками хозяйства на отгонном участке.

Отгонный участок расположен в 11 километрах юго-восточнее села Горьковское. На этом участке выпасаются 677 голов КРС аулиекольской породы. Вакцинация всего поголовья животных против сибирской язвы проведена в первом полугодии. Ближайшее сибиреязвенное захоронение расположено в 23 километрах от пастбища где возник очаг", - сообщил Олжас Болыспаев.

Он добавил, что аким сельского округа принял решение об установлении карантина на отгонный участок ТОО "Ак-ниет Агро и К". Разработан комплексный план мероприятий по ликвидации заболевания. Для установления источника инфекции в НРЦВ направлены пробы почвы и воды. На сегодняшний день источник не установлен.

Представители республиканского противоэпизоотического отряда находятся в карантинной зоне, в ближайшее время будет проведена вынужденная вакцинация и дезинфекция. Необходимыми препаратами и техникой службы обеспечены в полном объеме. Карантин будет снят через 15 дней после ликвидации инфекции и завершения всех ветеринарно-санитарных работ. Учитывая обособленное месторасположение очага инфекции и отдаленность его от населенных пунктов, эффективность проведения мероприятий повышается, что позволяет говорить о минимальных рисках заражения для животных и населения при условии соблюдения режима карантина и ветеринарных норм", - сообщил заместитель руководителя Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Сергей Калякин.

57 человек, контактировавших с заболевшим находятся под медицинским наблюдением: клинический осмотр, ежедневный осмотр кожных покровов с двукратной термометрией с момента выявления больного. Всех наблюдаемых снабжают антибиотиками для профилактики, несмотря на то, что жалоб на состояние здоровья от людей из числа контактных не поступало.

Напомним , в середине июля в Денисовском районе Костанайской области произошел падеж скота из-за сибирской язвы. Опасным заболеванием заразились трое людей.

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