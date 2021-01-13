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В СКО сотрудница полиции приняла роды у сельчанки

12.01.2021 4537
В СКО сотрудница полиции приняла роды у сельчанки
Петропавловск. 12 января. Kazakhstan Today - Малыш родился в одной из сельских школ Северо-Казахстанской области, в помещении, где соседствовали местный ФАП и избирательный участок, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Петропавловск.news, около 19.00 в двери школы постучала встревоженная фельдшер из соседнего села Рощино, и попросила помощи у дежурившей на избирательном участке в селе Хлеборобное сотрудницы полиции. 
 
Фельдшер, сопровождающая роженицу в райцентр Булаево, обеспокоившись, что не успеет доехать до районной больницы, обратилась в ближайший медпункт. У 34-летней жительницы села Рощино начались стремительные роды. Капитан полиции Ольга Кангозина созвонилась с врачами из районной больницы и начала действовать согласно их указаниям. В Хлеборобное направили скорую помощь из райцентра. Но процесс родов шел так быстро, что сотруднице полиции и фельдшеру самим пришлось принять ребенка. 
 
Через несколько минут после рождения малыша приехала районная скорая. Оперуполномоченный Ольга Кангозина за пять лет работы в органах правопорядка многое видела. Но, как признается капитан полиции, принять роды - самое сложное испытание, которое ей пришлось пройти за все годы службы. 
 

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