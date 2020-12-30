В СКО врачи сделали роженице операцию в машине спасателей

Петропавловск. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области врачи скорой помощи сделали операцию только что родившей женщине в машине спасателей - их автомобиль сломался по дороге в больницу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС СКО, 28 декабря, в 08.33, на телефон пункта связи пожарной части №16 села Новоишимское района имени Г. Мусрепова поступил тревожный звонок: в селе Мукур срочно требуется помощь только что родившей 21-летней женщине с ограниченными возможностями.

Выяснилось, что выехавшая машина скорой помощи, забравшая маму и малыша, из-за неисправности встала на дороге Новоселовка - Мукур, невдалеке от данного населенного пункта. На место происшествия выехала оперативная группа, возглавляемая начальником части, майором гражданской защиты Нурсултаном Елеусизовым, на машине повышенной проходимости "ТРЭКОЛ". Через полчаса она была уже на месте. Но с прибытием оказалось, что требуется еще и операционное вмешательство: роды, принятые врачами ЦРБ Виктором Авраменко и Вероникой Казиной в селе, были осложнены рядом обстоятельств. Маму вместе с новорожденной девочкой осторожно перенесли в теплую кабину автомашины, ставшей на время операционной для той же группы врачей. Вскоре "ТРЭКОЛ" пустился в обратный путь. Вскоре мама с малышкой были доставлены в Центральную районную больницу села Новоишимское. Сейчас мама и её ребенок в безопасности, их состояние стабильно", - рассказал сотрудник пресс-службы Евгений Журавлев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства