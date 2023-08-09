В Степногорске объявили режим ЧС

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Кокшетау. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Степногорске объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщает пресс-служба акима города.





Согласно предоставленной информации ГКП на ПХВ "Степногорск водоканал", ввиду 90% износа на магистральных сетях водопровода (хозяйственно-питьевая вода) "Сопка-305" - город" и в результате участившихся порывов давление в магистрали снизилось, что повлекло отсутствие водоснабжения в жилых домах №№ 85, 86, 87 четвертого микрорайона.





На участке 3-5 км водопровода за последние два дня образовалось более 50 утечек, что привело к обводнению участка и затруднению проведения аварийных работ, что в дальнейшем может привести к полному прекращению водоснабжения города. Без воды остались порядка 398 человек.





На период ликвидации аварии жильцам организован подвоз воды, а также предоставлен временный источник питьевой воды из подвалов близрасположенных жилых домов.



