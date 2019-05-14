Кокшетау. 13 мая. Kazakhstan Today - В Степногорске остановили возгорание полигона твердых бытовых отходов, передает Kazakhstan Today.

1 мая текущего года загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в Степногорске. Компания ТОО "Курылыс МТК", обслуживающая полигон, совместно со специализированной пожарной частью ДЧС Акмолинской области провела мероприятия по локализации и недопущению распространения огня за пределы полигона, сообщила пресс-служба акимата Степногорска.

Благодаря этим мерам, возгорание было ликвидировано на следующий день. Однако, как сообщили в акимате города, в результате химических процессов внутри ТБО и завозимого мусора возгорание возобновилось.

Для ликвидации возгорания по поручению акима области Ермека Маржикпаева на месте развернут оперативный штаб под руководством его заместителя Аскара Муратулы, задействовано 32 единицы техники.

На сегодня удалось сократить площадь задымления с 3000 до 700 квадратных метров. Основные очаги возгорания планируется ликвидировать сегодня к 14.00. В дальнейшем будет осуществляться окарауливание, проливка и ликвидация мелких очагов возгорания", - отметил аким города Еркебулан Баяхметов.

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