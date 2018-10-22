В Степногорске полицейский при задержании нарушителя применил оружие

Степногорск. 22 октября. Kazakhstan Today - В Степногорске Акмолинской области полицейский при задержании нарушителя применил табельное оружие, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области, 21 октября около 03.20 в дежурную часть УВД Степногорска поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов, двое неизвестных людей избивают мужчину. На место происшествия незамедлительно направился пеший патруль, в составе двух сотрудников полиции. Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили пострадавшего, а также свидетелей, которые сообщили в какую сторону скрылись злоумышленники.

"Разделившись, полицейские бросились на поиски нарушителей. Одного из них сержант полиции Нурбек Муканов обнаружил недалеко от места происшествия. При задержании мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оказал полицейскому активное физические сопротивление, напав на него с деревянной палкой. На законные требования, нарушитель не реагировал, а продолжал свои попытки ударить полицейского. Учитывая опасность, а также руководствуясь законом Республики Казахстан "О правоохранительной службе", полицейским было принято решение о применении табельного оружия", - сообщили в ведомстве.

По информации пресс-службы, сержант полиции Нурбек Муканов предупредил гражданина о намерении применить оружие, однако последний на предупреждение не реагировал. Полицейский произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух, но нападавший их проигнорировал, тогда он был вынужден выстрелить в нарушителя. В результате мужчина получил ранение в ногу.

"Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не отдавал отчета своим действиям, предупредительные выстрелы в воздух не возымели никакого эффекта. Все произошло в считанные секунды. Я был вынужден применить оружие, чтобы пресечь хулиганские действия, так как мог пострадать не только я, но и мой коллега",- рассказывает сержант полиции Нурбек Муканов.

В настоящее время нарушитель задержан и заключен под стражу. Ведется следствие.

Прокурором Степногорск действия полицейского признаны правомерными, отметили в ДВД Акмолинской области.

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