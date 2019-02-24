В суд Алматы направлено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла актриса Шолпан Елгезекова

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today -Уголовное дело в отношении виновника ДТП, в котором погибла казахстанская актриса Шолпан Елгезекова, направлено в суд, передает Kazakhstan Today.

Сегодня прокуратурой Алмалинского района Алматы направлено в суд уголовное дело по обвинению Ильяса Кара, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть трех лиц и оставлении места дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба прокуратура города Алматы.

Напомним, 29 декабря 2018 года на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина в Алматы Ильяс Кар, управляя автомашиной "Мерседес-Бенц-G55", нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с автомашиной "Митсубиси-Галант", после чего скрылся с места преступления. В результате ДТП скончался водитель автомашины "Митсубиси-Галант" и двое его пассажиров, в том числе актриса театра и кино Шолпан Елгезекова. Один человек с различными травмами был госпитализирован в БСМП города.

По уголовному делу назначен процессуальный прокурор, обеспечено полное и объективное расследование, отмечается в сообщении.

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