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В Талдыкоргане студентка выпала из окна третьего этажа

31.01.2020, 16:15 6319
Талдыкорган. 31 января. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане 17-летняя студентка разбилась выпрыгнув из окна третьего этажа, передает Kazakhstan Today.

Информация о трагическом случае распространилась 31 января в социальных сетях. Установлено, что 17-летняя девушка обучалась в гуманитарном колледже, где она во время учебного занятия выпрыгнула из окна третьего этажа. При доставлении в больницу она скончалась, не приходя в сознание, сообщает Polisia.kz.

Полиция региона подтвердила факт, сообщив, что по нему проводится досудебное расследование.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования управления полиции Талдыкоргана. Расследование проводится согласно статье 105 части 2 УК РК (Доведение до самоубийства)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области. 


Сейчас производится опрос очевидцев. Обстоятельства по факту будут выяснены в ходе досудебного расследования. Ход расследования находится на контроле областного департамента полиции.


 

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