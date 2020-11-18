В Талдыкоргане заблудилась 83-летняя бабушка

Талдыкорган. 17 ноября. Kazakhstan Today - Около 14.00 в дежурную часть управления полиции Талдыкоргана поступило сообщение, что утром вышла из дома и не вернулась 83-летняя женщина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в течение трех часов полицейские проверили улицы и дворы близлежащих жилищных комплексов, пока наконец не нашли заблудившуюся.

Обрадованная встречей со стражами порядка бабушка была возвращена по месту жительства.

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