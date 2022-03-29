В Таразе 12-летний мальчик погиб в результате падения дерева

Трагедия произошла по улице Толе би. Информацию подтвердили в пресс-службе ДЧС. Мальчик вместе с мамой ждал автобус на остановке в момент, когда на него упали обломки дерева. Травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщает "Хабар 24".
Ранее синоптики предупреждали об усилении ветра до 28 метров в секунду. В социальных сетях стали появляться кадры, снятые горожанами. На них срывает кровлю с жилых домов. На одном из видео - новостройка в 13-м микрорайоне. Жильцы переживают, что крыша не выдержит шквальных порывов. Однако в ДЧС подобных сообщений не поступало.