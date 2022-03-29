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В Таразе 12-летний мальчик погиб в результате падения дерева

28.03.2022, 09:11 14166
В Таразе 12-летний мальчик погиб в результате падения дерева
ТАРАЗ. 28 МАРТА - Непогода стала причиной несчастного случая в Таразе. 12-летний мальчик скончался в результате падения дерева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Трагедия произошла по улице Толе би. Информацию подтвердили в пресс-службе ДЧС. Мальчик вместе с мамой ждал автобус на остановке в момент, когда на него упали обломки дерева. Травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщает "Хабар 24". 
 
Ранее синоптики предупреждали об усилении ветра до 28 метров в секунду. В социальных сетях стали появляться кадры, снятые горожанами. На них срывает кровлю с жилых домов. На одном из видео - новостройка в 13-м микрорайоне. Жильцы переживают, что крыша не выдержит шквальных порывов. Однако в ДЧС подобных сообщений не поступало.

 

новости по теме

Смертельное ДТП произошло в Жамбылской области

28.03.2022, 19:55 7121
Смертельное ДТП произошло в Жамбылской области
ТАРАЗ. 28 МАРТА -27 марта примерно в 07.00 на 282-м км автодороги республиканского значения Западная Европа - Западный Китай произошло ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Водитель автомашины "Хонда Одиссей", следуя со стороны Тараза в направлении Алматы, совершил самоопрокидование авто в кювет, сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области. 
 
В результате ДТП 29-летний пассажир "Хонда Одиссей" скончался на месте происшествия, водитель и двое других пассажиров с различными травмами доставлены в ЦРБ Меркенского района.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены необходимые экспертизы.
 

В Алматы сошла оплывина и повредила здание этно-кафе

28.03.2022, 18:21 7746
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 28 МАРТА - 28 марта после 15.00 в ДЧС поступила информация о том, что в Медеуском районе из-за дождей и таяния снега в результате переувлажнения насыпного грунта сошла оплывина объемом 450-500 куб. м на территорию этно-кафе "Жайлау", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Масса грунта сошла в русло реки Кіші Алматы, при этом не перекрыв русло реки, сообщает пресс-служба ДЧС города.
 
Причиной схода оплывины стало переувлажнение грунта в результате прошедших обильных осадков. Жертв и пострадавших нет.
 
В настоящее время расчисткой грязевой массы занимается ТОО "Ана жер курылыс" (30 человек и 3 единицы техники). На месте находятся начальник управления по ЧС Медеуского района, ГУ "Казселезащита".
 
По данным ГУ "Казселезащита", в низкогорной зоне из-за выпадения значительного количества осадков, интенсивного снеготаяния активизировались оползневые явления. В среднегорной и высокогорной зоне в связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор лавиноопасно.
 

Четыре человека погибли при пожаре в Костанае

28.03.2022, 13:43 10006
Фото: instagram/qostanai_tjd
КОСТАНАЙ. 28 МАРТА - В Костанае произошел пожар в 2-этажном частном жилом доме на улице Тобольской, погибли четыре человека, в том числе двое детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Огонь распространился по второму этажу на площади 100 квадратных метров. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело гражданина 1988 года рождения, арендующего помещение. Его сожительница, 1985 года рождения, пострадавшая при пожаре, скончалась в карете скорой помощи. В соседней комнате пожарные нашли тела двух девочек, 2011 и 2013 года рождения, которые находились в гостях у родственников", - сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области. 


Причина пожара устанавливается. В тушении огня были задействованы 23 сотрудника ДЧС и 5 единиц спецтехники.
 

Объявленная в международный розыск девушка найдена в Жамбылской области

28.03.2022, 10:45 12501
ТУРКЕСТАН. 28 МАРТА - Полицейские нашли пропавшую месяц назад молодую женщину, которую объявляли в международный розыск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пропавшую без вести Назым Алдаш оперативники благополучно нашли в городе Жанатасе Жамбылской области. Полицейские установили, что Назым находилась вместе с гражданским супругом", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

 
В настоящее время проводится проверка мотивов и причин бесследного исчезновения молодой женщины. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
 
По информации полиции, 24 февраля текущего года в отдел полиции Сауранского района обратилась мать пропавшей молодой женщины. В своем заявлении она сообщила, что ее беременная дочь сказала, что идет в больницу, и домой не вернулась. 
 

Близ Алматы произошло землетрясение

28.03.2022, 09:52 13621
Близ Алматы произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 28 МАРТА - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 112 км от Алматы на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 28 марта в 06.32 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 112 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения составил 10,4, магнитуда MPV - 4,9, глубина 30 км.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

Ситуацию на Степногорской ТЭЦ прокомментировали в Министерстве энергетики РК

27.03.2022, 18:24 21751
Ситуацию на Степногорской ТЭЦ прокомментировали в Министерстве энергетики РК
Фото: old.vecher.kz
СТЕПНОГОРСК. 27 МАРТА - Ситуацию на Степногорской ТЭЦ прокомментировали в Министерстве энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

25 марта на Степногорской ТЭЦ был аварийно остановлен КА-3 в связи с обнаружением свища на ширмовом пароперегревателе. 26 марта аварийно остановлен КА-5 в связи с обнаружением свища на потолочном пароперегревателе. В связи с ухудшением погодных условий, для недопущения резкого понижения температуры теплоносителя 25 марта был введен в работу водогрейный котел №4 находящийся в резерве", -  проинформировали в ведомстве.


На данный момент в работе находятся 3 энергетических котлоагрегата и один водогрейный котел. Температура на выходе станции составляет 93-95 градусов. Температура на входе в город 71 градус. 

На данный момент организованы круглосуточные бригады по устранению аварийных отключений. В ближайшее время аварийно-восстановительные работы будут завершены", -  добавили в министерстве.


 

На ТЭЦ-2 Петропавловска произошла очередная авария

27.03.2022, 12:02 24786
На ТЭЦ-2 Петропавловска произошла очередная авария
Фото: Петропавловск.news
ПЕТРОПАВЛОВСК. 27 МАРТА - На ТЭЦ-2 Петропавловска вчера, 26 марта, произошла очередная авария, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в IKomek-109, авария произошла в 21.30. Работают два котла и две турбины.

 
Эту информацию подтвердили в пресс-службе АО «Севказэнерго», однако не смогли ответить на вопрос, когда в областном центре восстановится теплоснабжение, сообщает Петропавловск.news.

По данным пресс-службы, идут ремонтно-восстановительные работы и точного прогноза, когда они закончатся, нет.


Ранее сообщалось, что 20 марта на теплоэлектроцентрали ТЭЦ-2 в здании котельного цеха произошло частичное разрушение верхней части дымоходной трубы.

По факту обрушения трубы возбуждено уголовное дело. 22 марта в областной прокуратуре сообщили о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ. 
 

Самолет Air Astana вернулся в аэропорт Нур-Султана из-за потери герметичности

27.03.2022, 10:48 23511
Самолет Air Astana вернулся в аэропорт Нур-Султана из-за потери герметичности
НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА - Воздушное судно авиакомпании Air Astana вернулось в аэропорт Нур-Султана из-за потери герметичности, сообщили в Комитете гражданской авиации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня в 07.43 утра произошел возврат в аэропорт вылета города Нур-Султана воздушного судна А 321 авиакомпании "Эйр Астана", следовавшего по маршруту Нур-Султан - Алматы, по технической причине - потеря герметичности. Воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту Нур-Султана в 08.32 утра", - проинформировали в комитете. 

 
На борту находились 158 пассажиров и членов экипажа. По данному факту будет проведено расследование управлением по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК.

 

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