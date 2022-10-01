Фото: ДЧС Алматы
ТАРАЗ. 30 СЕНТЯБРЯ - Сегодня утром в Таразе на рынке "Береке" произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в ДЧС Жамбылской области, 30 сентября в 07.52 поступило сообщение о пожаре столовой и торговых бутиков рынка "Береке" на улице Мамбет батыра в городе Таразе.
На место происшествия по повышенному номеру были направлены силы и средства подразделений департамента, в количестве 56 сотрудников и 13 единиц техники. Общими усилиями огнеборцев пожар локализован в 08.30, ликвидация пожара продолжается", - проинформировали в ДЧС.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.