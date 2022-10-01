В Таразе на рынке "Береке" произошел пожар.

ПАВЛОДАР. 28 СЕНТЯБРЯ - В поселке Щидерты Павлодарской области 27 сентября 45-летний пьяный водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с жилым домом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате столкновения грузовик протаранил окно жилой квартиры. К счастью, никто из жильцов не пострадал", - информирует Polisia.kz.

Сообщается, что водитель с различными травмами доставлен в больницу города Экибастуза для оказания медицинской помощи.

В результате освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские также установили, что транспортное средство принадлежит подрядной организации, выполняющей работы в поселке. Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. По факту неосторожного уничтожения или повреждения чужого имущества проводится досудебное расследование. Сумма причиненного ущерба жильцам устанавливается.