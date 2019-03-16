В Таразе скончался еще один пострадавший от взрыва газа

По информации управления здравоохранения Жамбылской области, 64-летний мужчина скончался вечером 14 февраля.
Комплексная противошоковая терапия проводилась пострадавшему с 27 февраля, когда он поступил с ожогами. Несмотря на усилия медиков, накануне мужчина скончался.
Таким образом, число жертв взрыва в многоквартирном доме в Таразе увеличилось до четырех.
Напомним, 27 февраля, в 06.21, в Таразе, по адресу: 9-й микрорайон, дом 62, произошло обрушение 1-3 этажей в результате взрыва в 4-м подъезде. По предварительной информации, взрыв произошел в квартире 46 на 2-м этаже. По предварительной информации КЧС МВД РК, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием. В результате происшествия три человека погибли и шестеро пострадали.
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