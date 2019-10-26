Тараз. 25 октября. Kazakhstan Today - В Таразе водитель сбежал с места ДТП, оставив в салоне двухлетнего ребенка, передает Kazakhstan Today.





Водитель устроил ДТП и сразу же скрылся, а малыш остался в салоне.





По данным телеканала КТК , мужчина является дальним родственником ребенка.





От сильного удара передняя часть автомобиля деформировалась, а бетонный столб сломался. Какие травмы получил водитель, неизвестно. Он до сих пор в бегах, полиция объявила его в розыск. Двухлетнего ребенка нашли в искореженном автомобиле. Его увезла скорая. В больнице малыша осмотрели, а потом передали родителям. Ребенок не пострадал. Полиция установила личность экстремального водителя, ему 29 лет. Сейчас выясняется, как ребёнок оказался в его машине и почему шофер бросил его после аварии.

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