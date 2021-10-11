КАЗАНЬ. 10 ОКТЯБРЯ - В Татарстане в результате крушения самолета погибли 16 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

10 октября утром возле базы РЭС в Мензелинске рухнул легкомоторный самолет, на борту которого находился 22 человека. По информации, которая имеется на данный час, 16 человек погибли, шестерых достали из-под обломков самолета живыми, пишет РИА Новости

Официальное заявление от МЧС появилось в 09.11 - в Мензелинске рухнул самолет Л-410. На борту были 22 человека. Из искореженного самолета спасатели достали шестерых выживших. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РТ, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Президент республики вылетел на место крушения самолета. Под Мензелинск выехали представители транспортной прокуратуры, следователи и криминалисты.

Самолет принадлежал местному аэроклубу. Прыжки с парашютов - не единственная услуга, которую предоставляет этот клуб. На сайте приглашают обучиться в таких видах прыжков, как фрифлай, групповая акробатика и купольная акробатика. Эксплуатируется самолет с апреля 1987 года, то есть 34 года. В 1997 году его оставили на хранении и не проводили на нем полеты, однако в 2014 году в Ижевске самолет вновь начали эксплуатировать.