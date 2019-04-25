В Тайынше обрушился аварийный выход здания средней школы, занятия временно отменены

Петропавловск. 24 апреля. Kazakhstan Today - В городе Тайынша Северо-Казахстанской области обрушился аварийный выход здания средней школы, жертв и пострадавших нет, передает Kazakhstan Today.

24 апреля, около 01.30, в городе Тайынша Тайыншынского района Северо-Казахстанской области произошло обрушение аварийного выхода, пристроенного к зданию СШ №1 на площади 50 квадратных метров. По предварительным данным, обрушение произошло из-за образования вертикальных трещин вследствие неравномерной осадки здания, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Жертв и пострадавших нет. Коммуникационные системы школы не нарушены. Занятия в школе временно отменены", - уточнили в ведомстве.

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