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В Туркестане в течение трех часов отыскали пропавшего 3-летнего ребенка

18.04.2019, 12:08 7291
Туркестан. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Туркестане полицейские отыскали пропавшего 3-летнего ребенка, передает Kazakhstan Today.
 

В полицию Туркестана поступило сообщение от мужчины о том, что вечером пропал его 3-летний сын, который катался на велосипеде во дворе. На место происшествия сразу же выехала оперативная-следственная группа и полицейские управления полиции Туркестана", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона.

 
На поиски пропавшего ребенка ориентировали весь личный состав городского управления полиции. Стражи порядка провели подворный обход близлежащих территорий, опрос очевидцев и другие оперативные мероприятия. Поиски продолжались более трех часов. В результате полицейские нашли пропавшего мальчика на одной из улиц Туркестана и вернули его родителям.
 

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