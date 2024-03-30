В трех районах Актюбинской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за паводков  

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Актобе. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 28 марта на территории Мугалжарского , - С 28 марта на территории Темирского Хобдинского районов Актюбинской области объявлена ​​чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, сообщили в областном акимате.





С 25 марта наблюдается интенсивное снеготаяние, а 28 марта реки Уил, Темир и Бабатай вышли из берегов и затопили жилые дома в Шубаркудукском, Алтыкарасуском, Кайындинском и Саркольском сельских округах. В настоящее время проводятся работы по борьбе с паводком. Пострадавшим жителям оказывается помощь", - проинформировали в акимате региона.





Кроме того, сообщается, что река Кобда вышла из русла и затопила дома на западе села Кобда.





По данным МЧС РК, также в регионе, вдоль реки Елек, возникла угроза попадания талых вод в дома садоводческих коллективов. В связи с этим было принято решение о переселении населения, проживающего в садоводческом коллективе по реке Елек, в места временного размещения.





Эвакуировано 1417 человек, из них 623 ребенка, размещены в пунктах эвакуации", - сообщили в МЧС.









По информации областного ДЧС, в Актобе в качестве временного эвакуационного пункта подготовлено 53 школы, из них в 35 размещены жители. Из 1193 человек 468 - дети.