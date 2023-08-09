В Карагандинском центре оказания соцуслуг отравились дети: один ребенок скончался, шестеро - в реанимации Дополнено
Караганда. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области в больницу с признаками отравления были доставлены более 10 детей. Один ребенок скончался, шестеро - в реанимации.
30 июля двое детей почувствовали недомогание. У них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализированы в больницу с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось", - сообщили в областном акимате.
Отмечается, что на сегодня шестеро детей находятся в реанимации. Остальные под наблюдением врачей.
Больницу посетил аким области Ермаганбет Булекпаев. Он провел оперативное совещание с руководством управления здравоохранения и лечащими врачами. Создана специальная комиссия для выяснения причин произошедшего.
Возбуждено уголовное дело и передано в управление специальных прокуроров Карагандинской области.
Ермаганбет Булекпаев отметил, что следствием будут определены и наказаны ответственные лица по всей строгости закона.
Исполняющая обязанности директора учреждения отстранена от занимаемой должности", - проинформировали в акимате.
Дополнено 01.08.2023, 16.00
В кулуарах правительства главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова сообщила, что у поступивших в больницу детей не было пищевого отравления.
Первые дети поступили в конце дня 30 июля, остальные стали поступать вчера, 31 июля. Предварительно, было подозрение на пищевое отравление, но первое расследование показало, что к пищевому отравлению это отношения не имеет", - сказала Есмагамбетова.
Санврач также уточнила, что информация об отравлении детей в медико-социальном учреждении Карагандинской области поступила вчера, 31 июля. У 12 детей на сегодня диагноз "отравление неясного генеза".
Пока непонятна причина отравления. Очень мало времени прошло. Из 12 детей один ребенок, к сожалению, скончался, шестеро - в реанимации. У пятерых детей состояние средней тяжести. Это все мальчики подросткового возраста", - добавила главный санврач.
В Минздраве тем временем сообщили, что в Караганду выезжает министр здравоохранения Ажар Гиният. Для оказания медицинской помощи туда направляется группа ведущих специалистов Министерства здравоохранения, сообщили в Минздраве РК.
Как сообщалось ранее, в Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений.