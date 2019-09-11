В Туркестане из-за взрыва газового баллона в автомобиле загорелась кровля гостиницы

Туркестан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Крупный пожар произошел в гостинице Туркестана, передает Kazakhstan Today.

10 сентября в седьмом часу вечера в Туркестане, на территории гостиницы "ROYAL GRAND HOTEL" по улице Саттарханова, произошло возгорание автомобиля "ЗИЛ" с последующим взрывом газового баллона. В результате взрыва огонь распространился на кровлю гостиницы на предварительной площади 1400 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД РК.

По информации ведомства, в тушении пожара задействованы 70 человек личного состава и 14 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории.

Уточняется, что автомобиль ЗИЛ перевозил газовые баллоны.

В данное время полиция Туркестанской области выясняет все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы", - прокомментировали в пресс-службе областного департамента полиции.

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