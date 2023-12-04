03.12.2023, 13:56 31726
В Туркестанской области третьи сутки ищут четырехлетнего мальчика
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области третьи сутки продолжаются поиски четырехлетнего Айбара Бахыта.
Ребенок вышел поиграть 1 декабря на улицу и не вернулся. Он был одет в серую клетчатую рубашку, брюки коричневого цвета, черные галоши.
Если Вы владеете какой-либо информацией о пропавшем Бахыт Айбаре Алдияровиче, сообщите по указанным номерам: 102, 8-725-33-5-97-65, 8-725-33-97-40-94, 8-747-497-42-24, 8-701-480-78-88", - говорится в сообщении МВД РК.
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04.12.2023, 14:23 5386
Самолет не смог приземлиться в Уральске из-за погоды
Рейс совершил посадку на запасном аэродроме в Актобе
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Уральск. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет, летевший из Алматы в Уральск, не смог совершить посадку из-за погоды и приземлился на запасном аэродроме в Актобе.
В связи с неблагоприятными погодными условиями 3 декабря пришлось перенести рейс Уральск - Астана. Борт сообщением Алматы - Уральск сел на запасном аэродроме в Актобе, сообщает издание "Мой город", ссылаясь на пресс-службу аэропорта "Орал".
Кроме того, 4 декабря задержан рейс из Алматы.
Ориентировочное время прибытия в Уральск - 16.00. На два часа задержан еще один рейс из Алматы", - сообщили в аэропорту.
Отмечается, что с 18.00 3 декабря до 4.00 4 декабря шел дождь со льдом, что привело к образованию ледяной корки.
В таких случаях аэропорт использует антигололедный реагент. Авиакомпании самостоятельно принимают решение по выполнению рейсов исходя из прогноза погоды и возможных рисков. Сегодня (4 декабря) в связи с резким переходом температуры от -3 до + 6 градусов к этому добавился туман, который осложняет видимость. Авиакомпании приняли решение перенести вышеупомянутые рейсы", - сообщили в аэропорту Уральска.
В воздушной гавани заверили, что авиакомпании оказывают всю необходимую помощь пассажирам.
04.12.2023, 13:39 5876
Мужчина скончался из-за укола в одной из клиник Караганды
Смерть наступила в результате анафилактического шока после введения препарата ЦЕФ-3, об аллергии на который мужчина предупредил медиков
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Караганда. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчина скончался из-за анафилактического шока в одной из клиник Караганды.
Медсестра ввела пациенту препарат ЦЕФ-3, об аллергии на который мужчина предупредил врачей.
О произошедшей 8 ноября трагедии написал в Instagram брат погибшего. По его словам, мужчине должны были сделать плановую операцию.
Он сразу сообщил врачам, что у него аллергия на препарат ЦЕФ-3 и на новокаин. Врачи надели на его запястье браслет со специальными наклейками синего цвета, которые обозначают наличие аллергии на эти препараты. Но почему-то медсестра зашла в палату к брату и ввела укол ЦЕФ-3. Торежан сразу же покраснел, стал задыхаться и скоропостижно скончался. Реанимационные мероприятия не вернули его к жизни", - рассказал "Патриоту" Арман Макашев, брат скончавшегося 40-летнего Торежана.
У погибшего остались жена и трое детей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту врачебной халатности. Медсестра отстранена от работы. Управление здравоохранения области провело проверку.
Имела место крайне тяжелая степень анафилактической реакции. В ходе проверки выявлены дефекты. В частности, выявлен некачественный сбор аллергического анамнеза врачами приемного покоя, и.о. заведующего проктологического отделения", - сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Карагандинской области Канат Абзалиев.
Напомним, в прошлом году трехлетний мальчик на 10 дней впал в кому после наркоза в одной из больниц Костаная.
04.12.2023, 11:20 8496
В Алматинской области полиция начала расследование массовой драки школьников
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области полиция начала расследование после массовой драки учеников одной из школ села Жапек батыр, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в районной полиции. В ходе проверки установлено, что 29 ноября между учеником 9-го класса 2008 года рождения и учеником 10-го класса 2007 года рождения возникли разногласия, которые впоследствии переросли в массовую драку", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что учащиеся, совершившие хулиганские действия, привлечены к административной ответственности.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
В отношении всех родителей несовершеннолетних, участвовавших в конфликте, собраны административные материалы по статье 127 КоАП РК (Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, защите его прав и интересов), также в отношении самих малолетних составлены протокола по статье 435 КоАП РК (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним)", - добавили в полиции.
Сообщается, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Также с участием психологов проводится профилактическая воспитательная работа с участниками данного инцидента.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?".
Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
03.12.2023, 15:51 29421
Пропавший в Туркестанской области четырехлетний мальчик найден мертвым
Фото: скриншот из видео
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Туркестан. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Тело пропавшего четырехлетнего мальчика нашли полицейские в Туркестанской области.
Днем 3 декабря в результате непрерывных поисков тело 4-летнего ребенка обнаружено в септике возле соседнего дома. Тело мальчика обследовано судмедэкспертами, признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники следственно-оперативной группы, руководство департамента полиции и прокуратуры. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - проинформировали в пресс-службе МВД РК.
Напомним, сообщение о пропаже ребенка поступило вечером 1 декабря в полицию города Туркестана. Местный житель рассказал, что его сын вышел поиграть и домой не вернулся.
В поисках пропавшего мальчика были задействованы все силы и средства департамента полиции, а также спасатели и военнослужащие Национальной гвардии. Ориентировки с фотографией ребенка были опубликованы в СМИ и соцсетях. В поисках малыша помощь оказывали также волонтеры, местные жители и неравнодушные граждане. Был проведен подворный обход близлежащих территорий, жилых домов, проверялись заброшенные дома, арыки и другие места, куда мог направиться маленький мальчик.
01.12.2023, 20:05 67001
Пожар в хостеле Алматы: арендатор задержан
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спецпрокуроры приступили к расследованию уголовного дела по факту пожара в Almaty Hostel, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Досудебное расследование ведется по статье 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных органов.
В целях выяснения причин и условий возникновения пожара осуществлен первичный осмотр места происшествия, назначены экспертизы и проводятся иные следственно-оперативные мероприятия", - сообщили в ведомстве.
По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС арендатор хостела Мухамедъяров А.
В рамках расследования будет дана оценка действиям всех лиц, имевших отношение к функционированию хостела. Уголовное дело находится на контроле генерального прокурора", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью.
Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия. По факту зарегистрировано уголовное дело. По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан.
Президент Касым-Жомарт Токаев пообещал, что виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону.
Позже стало известно, что семьям погибших казахстанцев выделят по миллиону тенге.
30.11.2023, 20:12 101626
Спецкомиссия приступила к расследованию причин пожара в алматинском хостеле
Фото: МЧС РК
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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава МЧС генерал-майор Сырым Шарипханов осмотрел место пожара, произошедшего в центре Алматы.
Сырым Шарипханов сообщил, что создана специальная комиссия по расследованию основных причин и обстоятельств пожара. В состав комиссии вошли представители МЧС, здравоохранения, правоохранительных органов, акимата города и других заинтересованных подразделений. Виновные в происшествии будут привлечены к ответственности.
Также хотелось бы отметить, что студенты, которые размещались в хостеле, не заявляли о том, что нуждались в жилье, и не информировали учебное заведение и акимат, что они нуждаются в жилье и будут размещаться в хостеле. То есть о существовании хостела ни акимат, ни другие органы, в том числе и ДЧС, не имели информации. Также хотелось бы отметить, что ДЧС и другие государственные органы не имеют права проводить проверочные мероприятия субъектов малого бизнеса", - добавил Шарипханов.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel по улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью. Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия.
По факту зарегистрировано уголовное дело. В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.
Полиция установила личности владельцев сгоревшего хостела, в котором при пожаре погибли 13 человек.
30.11.2023, 17:26 105951
Пожар в алматинском хостеле: семьям погибших казахстанцев выделят по миллиону тенге
Семьям погибших иностранных граждан будет оказана помощь с транспортировкой тел до мест погребения
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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Родственники погибших при пожаре в алматинском хостеле граждан Казахстана получат материальную помощь в размере одного миллиона тенге, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
По поручению главы города Ерболата Досаева будет выделена финансовая помощь в размере одного миллиона те семьям погибших при пожаре. Также, как было озвучено ранее, по поручению акима Алматы акиматом будет оказано содействие в транспортировке тел погибших до указанных родственникам мест, в том числе в другие регионы страны. Кроме того, будет оказано полное содействие в организации похорон на территории города Алматы, включая погребальный процесс", - сообщил аким Алмалинского района Айдар Жакибаев.
Подчеркивается, что семьям погибших иностранных граждан будет оказана помощь с транспортировкой тел до мест погребения.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel по улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью. Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия.
По факту зарегистрировано уголовное дело. В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.
30.11.2023, 16:04 107201
Башенный кран упал на стройке в Костанае, погиб крановщик
Расследование ведется по статье УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее гибель человека"
Фото: t.me/NashaGazetaKst
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Костанай. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае на строительной площадке упал башенный кран, 49-летний крановщик погиб на месте, сообщили в департаменте полиции Костанайской области.
В полиции уточнили, что трагедия произошла сегодня в 12.50.
На строящемся объекте по улице Шаяхметова произошло падение крана. В кабине находился 49-летний крановщик, который скончался на месте от полученных травм", - сказано в сообщении полиции.
На видео, заснятом очевидцами на месте происшествия, видно, что упавший кран смял припаркованный автомобиль.
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее гибель человека", добавили в полиции.
Напомним, в октябре четверо рабочих сорвались с высоты на столичной стройке. Двое погибли.
Кроме того, в Астане на автомобиль упала многотонная металлическая конструкция со стройки LRT.
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