В Туркестанской области утонул пятилетний мальчик

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Абу-Даби. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Объединенных Арабских Эмиратов задержан бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy Максат Арип, - На территории Объединенных Арабских Эмиратов задержан бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy Максат Арип, сообщает Polisia.kz.





По данным полиции, Максат Арип был задержан по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана. Департамент экономических расследований по Алматинской области объявил его в розыск за совершение мошенничества в особо крупном размере.





Максат Арип руководил Kazakhstan Kagazy с 2003 по 2008 год. Компания была крупнейшим производителем бумаги и упаковки из вторичного сырья в Казахстане и Центральной Азии.





Новые собственники компании в 2013 году обнаружили "черную" бухгалтерию, где были данные, что Арип перевел 150 млн долларов на счета юридических лиц, не входящих в группу компании. В том же году компания подала в суд на Арипа и потребовала возместить убытки на сумму в 300 млн долларов.



