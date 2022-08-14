В Туркестанской области в результате ДТП с участием лошадей пострадали два человека

КАРАГАНДА. 14 АВГУСТА - В Карагандинской области за прошедшие сутки было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли четыре человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Ночью 13 августа на автодороге Аксу - Аюлы - Агадырь недалеко от поселка Агадырь 20-летний водитель автомашины BMW, двигаясь в сторону поселка, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет, сообщает Polisia.kz





В результате ДТП два пассажира от полученных травм скончались на месте.





Днем того же дня на автодороге Караганда - Балхаш, не доезжая 5 км до поселка Жумабек, 42-летний водитель автомашины "Багем", по предварительным данным, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной Lexus под управлением 63-летнего водителя.





В результате ДТП оба водителя получили травмы и были доставлены в медучреждение, где водитель Lexus скончался.





13 августа около 20.10 на автодороге поселок Ялта - поселок Кулайгыр 64-летний водитель автомашины Toyota Previa, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, столкнулся с автомашиной Lada Priora под управлением 39-летнего водителя.





В результате ДТП 49-летний пассажир автомашины Lada Priora от полученных травм скончался на месте. Также три пассажира Lada Priora, водитель Toyota Previa и его пять пассажиров с различными травмами доставлены в больницу.





По всем фактам начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.