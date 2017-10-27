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В Уральске тушат крупный пожар в клубе "Шале"26.10.2017
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Происшествия  17:02

Уральск. 26 октября. Kazakhstan Today - В Уральске тушат крупный пожар в клубе "Шале", который произошел из-за хлопка газа, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре в клубе "Шале" на пульт пожарных поступило в 13.40. По словам начальника службы пожаротушения Назарали Серимова, на место происшествия были направлены автоцистерны.

"По прибытии было установлено возгорание на большой площади из-за позднего сообщения. По словам хозяина заведения, на месте работали газовики и был хлопок, после которого начался пожар. Сейчас пожарные работают по повышенному третьему рангу вызова. Поднят личный состав гарнизона службы пожаротушения Уральска", - цитирует Серимова портал "Мой город".


Для бесперебойной подачи воды проведена линия от реки Урал. Из-за сильного ветра идет быстрое распространение огня. Крыша заведения покрыта металлочерепицей, а основание и внутренняя обшивка здания сделаны из дерева.

Издание отмечает, что площадь пожара составила около 600 квадратных метров. Пострадавших нет. При этом из-за пожара сгорели высоковольтные провода, которые натянуты рядом со зданием клуба.

На месте работают 10 пожарных автоцистерн и прочая спецтехника.
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